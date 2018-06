Nadal první set ztratil, dohrávat se bude ve čtvrtek. V semifinále dva české debly

Simona Halepová se na vítězství nad Angelique Kerberovou pořádně natrápila, nakonec ale mohla oslavit postup do semifinále • Reuters

Rafael Nadal se po dlouhé době dostal na French Open do krize, s Diegem Schwartzmanem prohrál první set • Reuters

Poprvé po třech letech ztratil Rafael Nadal na French Open set. Nevstoupil ideálně do čtvrtfinálového zápasu s Argentincem Diegem Schwartzmanem, který ovládl první sadu 6:4. V průběhu druhého setu bylo utkání kvůli dešti dvakrát přerušeno, dohrávat se bude až ve čtvrtek. V ženské dvouhře se do semifinále probojovali Garbiňe Muguruzaová a Simona Halepová. České fanoušky může těšit situace v ženské čtyřhře, kde si to o finále rozdají Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou proti Andree Sestini Hlaváčkové s Barborou Strýcovou.