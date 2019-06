Zmiz, jde hvězda. Nasupená Serena ukončila v Paříži Thiemovu tiskovku | iSport.cz

Bizarní scénku zažil pařížský turnaj v sobotu večer krátce poté, co Williamsová utrpěla nejčasnější grandslamovou porážku za posledních pět let od mladé krajanky Sofie Keninové (2:6, 5:7). Legendární Američanka odešla z kurtu nasupená a rovnou si to namířila mezi média, aby měla tuhle povinnost za sebou.

V hlavním sále pro tiskové konference ale právě hovořil Rakušan Dominic Thiem, čerstvý vítěz svého osmifinále. Když se dozvěděl, že musí zmlknout a přemístit se do menší místnosti, nenesl to lehce. „To si děláte legraci. Musím odejít, protože přichází ona? K čertu s tím, je mi to jedno. Taky si můžu dělat, co chci,“ zlobil se čtvrtý hráč žebříčku, když od zřízenců vyslechl zvláštní pokyny.

Američanka si údajně nevybírala, kde svou tiskovku absolvuje, zda v hlavním sále či v tom menším. „Dejte mě klidně do menší místnosti. Ale hned,“ žádala netrpělivě. Když viděla, že Thiema stěhují, lekla se. „Tohle je tedy neslušné…“

Nepatřičné však bylo také její naléhání, aby měla mediální úkoly co nejrychleji za sebou. „Počkej si s tiskovkou na řadu jako všichni ostatní,“ napsal na Twitter bývalý australský tenista Sam Groth. „Thiem přišel na svou tiskovku ve správný čas, má další zápas, na který se potřebuje chystat, zatímco na Serenu už maximálně čekal tryskáč na runwayi.“