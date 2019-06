ONLINE: Vondroušová se ještě nedostala na kurt,v Paříži prší a nehraje se | iSport.cz

Zápas mezi Švýcary Rogerem Federerem a Stanem Wawrinkou, po jehož skončení by měly Vondroušová a Martičová nastoupit na dvorec Suzanne Lenglenové, je přerušený za stavu 3:3 ve čtvrtém setu, přičemž Federer vede 2:1 na sety. Přerušené je i druhé dnešní mužské čtvrtfinále mezi jedenáctinásobným šampionem Rafaelem Nadalem a Japoncem Keiem Nišikorim. Favorizovaný Španěl vede 6:1, 6:1 a 4:2.

Do semifinále pařížského grandslamu už stihla postoupit Britka Johanna Kontaová, která čeká na soupeřku ze čtvrtfinále s českou účastí. Vondroušová je na letošním Roland Garros poslední českou zástupkyní ve dvouhře v seniorské kategorii.

První semifinalistkou Kontaová, výhrou vyrovnala osobní maximum

Britská tenistka Johanna Kontaová porazila Američanku Sloane Stephensovou za hodinu a čtvrt 6:1, 6:4 a jako první postoupila do semifinále dvouhry. V něm se turnajová šestadvacítka utká s vítězkou zápasu mezi Markétou Vondroušovou a Chorvatkou Petrou Martičovou.

Osmadvacetiletá Kontaová uhrála od stavu 1:1 v prvním setu sedm her v řadě. Podání nasazené sedmičky Stephensové prolomila celkem třikrát, zatímco sama při svém servisu ani jednou nezaváhala. Loňskou finalistku a vítězku US Open 2017 Britka za celý zápas pustila k jedinému brejkbolu, a to hned v úvodní hře.

Postupem mezi poslední čtyři vyrovnala Kontaová svoje grandslamové maximum. Semifinále si zahrála na předloňském Australian Open a loni ve Wimbledonu, ale pokaždé vypadla. V Paříži až do letoška nikdy nepřešla přes první kolo.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 42,7 milionu eur):

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Kontaová (26-Brit.) - Stephensová (7-USA) 6:1, 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Stosurová, Čang Šuaj (5-Austr./Čína) 3:6, 6:1, 7:6 (7:3),

Čeng Saj-saj, Tuan Jing-jing (Čína) - Dabrowská, Sü I-fan (4-Kan./Čína) 6:2, 5:7, 7:5,

Flipkensová, Larssonová (15-Belg./Švéd.) - Peschkeová, Melicharová (7-ČR/USA) 3:6, 7:6 (7:4), 6:1.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Forejtek (2-ČR) - Pucinelli de Almeida (Braz.) 7:6 (7:4), 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Álves, Grant (Braz./USA) - Forejtek, Svrčina (ČR) 6:3, 6:4.