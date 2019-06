Kukal o Vondroušové: Možná je dobře, že finále nevyhrála. Soupeřky uspává | iSport.cz

Co říkáte na výkon Markéty Vondroušové ve finále?

„V první řadě jde o fantastický úspěch, pro Markétu i všechny lidi okolo, pana Hřebce a další, kteří ji učili tenis. Určitě měla ve finále na víc, ve druhém setu se dostala k nějakým šancím. Ale byla poprvé ve finále, poprvé hrála na centru, to pro ni bylo trošku velké sousto. Navíc Bartyová hrála od začátku skvěle, čímž Markétu zaskočila.“

Nebylo finále vzhledem k jednoznačnému průběhu trošku nuda?

„To bych neřekl, Markéta i tak podala skvělý výkon, finále ji zvedne sebevědomí do dalších zápasů. Poprvé v životě stála na centru, nikdo si neumí představit, co to je tam hrát. To si musí člověk osahat. Pamatuji i jiná finále, která byla víc jednoznačná. Třeba Evertová porazila Navrátilovou dvakrát 6:0, to samé Grafová se Zverevovou, tehdejší hráčkou elitní světové desítky. To se prostě stává, navíc dneska obě musely na finále dlouho čekat, to s psychikou také mohlo zamávat.“

Šlo udělat něco lépe?

„Ona je až příliš závislá na soupeřce. Začátky zápasů mívá pomalejší, hráčky až uspává. Pak přidá a často soupeřku přebojuje, takhle třeba porazila dvakrát Halepovou ve třech setech. Jenže může se stát, že ji soupeřka přestřílí. Jak jsem říkal – Bartyová měla výborný začátek, pak už se Markéta těžko chytala.“

Za co ji naopak pochválit?

„Markéta je opravdu výborná hráčka, myslím, že nehrála své poslední finále. Má jedinečnou herní inteligenci, výtečnou anticipaci v zápase. Její styl je osobitý, k tomu má fantastické, rychlé nohy. Když zapracuje na dalších věcech, může být ještě lepší.“

Na čem tedy musí zapracovat?

„Téměř nepoužívá volej, přitom hraje výborně debla, měla by také víc chodit do balonů, hrát agresivněji. Má skvěle založené údery, ale servis zatím spíš jen ťuká, tam musí zkoušet přitlačit. Zkrátka nečekat na to, s čím přijde soupeřka, ale víc chodit pro body.“

Petře Kvitové se v roce 2011 prvn grandslamové finále na Wimbledonu povedlo. V čem je jiná současná finálová jízda Vondroušové?

„Jsou to dvě odlišné hráčky. U Kvitové rozhoduje poměr winnerů a nevynucených chyb, naopak Vondroušková téměř neudělá chybu, ale jak jsem zmiňoval, má někdy pomalé začátky zápasů. Obě jsou ctižádostivé bojovnice. U Markéty si myslím, že možná je dobře, že finále nevyhrála, takhle půjde postupnými krůčky. Při výhře by vystřelila mnohem výš v žebříčku, byla by pod větším tlakem. Takhle se bude dál zlepšovat a třeba vyhraje nějaké finále příště.“