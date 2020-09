Příběhy French Open: Thiemův útok na double, jiné míče i české šance

Největší příběhy Roland Garros: útok na double, jiné míče i české naděje • FOTO: Koláž iSport.cz Grandslam padajícího listí. V novém termínu, s kompletně přestavěným centrkurtem se zatahovací střechou a téměř bez diváků. Takové je Roland Garros 2020. Loni ohromila Markéta Vondroušová maršem odnikud až do finále, letos touží české ženy po dalším aplausu. Nejblíže k němu má Barbora Strýcová, v dámském deblu polovina nejlepšího světového páru, letos pouze jednou poraženého.

Finalistka Maky: návrat formy v pravou chvíli Loni prožila v Paříži dva omamné týdny, během nichž svět tleskal jejímu pochodu do finále Roland Garros. Oslnila pestrým tenisem, jehož největší hvězdou jsou kraťasy. Nebyla by to ale snad ani Markéta Vondroušová, aby za rohem nečekaly trable. Při Wimbledonu si poranila zápěstí, s nímž na podzim musela na operaci. Po Paříži už přidala pouze jediný vítězný zápas, než předčasně ukončila sezonu. V covidové výluce odmaturovala, také ale zase začínala od nuly a lopotně se dostávala do formy. Čekala na ni dlouho, ale zdá se, že se hlásí v nejvyšší čas. Minulý týden v Římě konečně zvládla vyhrát víc jak dva zápasy za sebou a semifinále bylo o parník jejím největším úspěchem po loňské Paříži. Konečně zlomila kletbu třísetových duelů, kterých letos prohrála šest za sebou. A připsala si největší skalp sezony, když zcela zničila světovou šestku Elinu Svitolinovou (6:3, 6:0). Na Roland Garros mohla vyrazit v mnohem lepším rozpoložení. „Zahrála jsem tady velmi dobře, tak věřím, že to vydrží,“ hlásila v Římě. Ani stres z obhajoby 1300 bodů za loňské finále nebude takový, díky zavedení dvouletého žebříčku odepíše tyto body až příští rok na jaře. 4 - Tolik zápasů za sebou vyhrála Markéta Vondroušová minulý týden v Římě. Markéta Vondroušová na turnaji v Římě • Foto Reuters

KP a PK: překvapení v oranžové? Na všech grandslamech kromě Paříže vždy platí za velké favoritky. Při Roland Garros se tohle téma obvykle mění – mohou především příjemně překvapit. Karolína Plíšková i Petra Kvitová už se sice na antukovém mistrovství Francie zvládly protlouct až do semifinále, mnohem častěji tam však musely kousat zklamání. „Nemyslím si, že bych měla být v Paříži brána za favoritku,“ prohlásila Karolína Plíšková, přestože u jejího jména bude svítit dvojka značící druhé nejvyšší nasazení. V pondělí kvůli zranění levého stehna skrečovala finále v Římě, nemělo by se však jednat o zásadní problém. Naopak si Plíšková řekla, že konečně nevyráží na grandslam s titulem z generálky, tudíž bude víc ve stínu. Po víc než dvou letech se v Paříži představí Kvitová. Loni si na posledním tréninku před Roland Garros poranila levé předloktí a turnaj pro ni skončil dřív, než začal. Ač se s paží trápila dlouho a zvlášť na antuce, kde hraje míče s větší rotací, ruku pořád cítila, nyní údajně nemá problém a přípravu posledních dnů zvládla bez potíží. Kombinace této zprávy se slušnou formou, kterou demonstrovala na US Open, svádí k opatrnému optimismu. Pokud oběma českým hvězdám bude přáno, mohou se srazit ve čtvrtfinále. 2 - Dohromady startovaly Karolína Plíšková s Petrou Kvitovou už osmnáctkrát na Roland Garros, pouze dvakrát z toho se ale protloukly alespoň do čtvrtfinále. Karolína Plíšková a Petra Kvitová, dvě ústřední hvězdy turnaje Tipsport Elite Trophy • Foto Profimedia.cz

Dominátor zaútočí na double Když před dvěma týdny ve finále US Open otočil nervydrásající bitvu s Alexandrem Zverevem a poprvé v kariéře byl pasován grandslamovým šampionem, prohlásil Dominic Thiem: „Očekávám, že se mi teď bude hrát na grandslamech lehčeji.“ Po pouhých dvou týdnech si vyzkouší, zda měl pravdu. Na rozdíl od dámské newyorské šampionky Naomi Ósakaové, která cestu do Paříže neváží, jde sedmadvacetiletý Rakušan s kůží na trh. Ale tak to má rád, ze špičky hraje suverénně nejvíc turnajů, jeho pracovní morálka je už legendární. Thiem je letos nejúspěšnějším tenistou grandslamů. V Melbourne hrál pětisetové finále s Djokovičem, na US Open nenašel přemožitele. Na betonu udělal velký pokrok, na antuce je však ještě silnější. Čtyřikrát za sebou prošel na Roland Garros alespoň do semifinále, poslední dva roky dokonce zatápěl Nadalovi v titulových bojích. Vrátit se po životním úspěchu zpátky na zem představuje výzvu, šance na historicky první (a snad i poslední) double US Open – Roland Garros ale určitě je. 13:1 - Taková je letos bilance Dominica Thiema na grandslamových turnajích. Dominic Thiem získal v New Yorku první grandslamový titul • Foto reuters

Kdo zastaví česko-tchajwanský expres? Pět turnajů, čtyři tituly a finále Australian Open navrch. Podobně dominantní sezonu jako Novak Djokovič předvádí i dámský pár Barbora Strýcová – Sie Šu-wej. Češka s tchajwanskou parťačkou přeskočily US Open, na první společné akci po restartu však ukázaly, kdo že je nejlepším deblovým párem planety. Po Brisbane, Dauhá a Dubaji ovládly suverénně také turnaj v Římě, kde neztratily jediný set. „Po pěti měsících jsme netušily, co od sebe čekat, ale lepšily jsme se zápas od zápasu,“ líčila čtyřiatřicetiletá veteránka Strýcová, která má se Sie Šu-wej letos impozantní bilanci: 21 výher a 1 porážka. „To je samo o sobě úžasné, pro mě je ale ještě větší věc, jak konzistentní výkony předvádíme,“ pravila Češka s tím, že jediný špatný zápas letos pár odehrál v grandslamovém Melbourne, kde ve finále dostal výprask od Kristiny Mladenovicové s Timeou Babosovou 2:6, 1:6. Tchajwanská parťačka, která vede deblový žebříček před Strýcovou o titěrných 65 bodů, má pro českou spoluhráčku jen slova uznání. „Bylo skvělé vidět zase Barboru. Když jsem s ní na kurtu, cítím se v bezpečí. Jako bych ani nemohla prohrát,“ smála se Sie Šu-wej. 21:1 - Taková je letošní bilance páru Barbora Strýcová - Sie Šu-wej. Barbora Strýcová a Sie Šu-wej • Foto Profimedia.cz

Vyzyvatelům narostly svaly Po čtyřech letech, co se o grandslamové tituly dělila pouze velká trojka Djokovič, Nadal, Federer, vzešel z US Open konečně nový šampion. Newyorský triumf Dominica Thiema nad Alexandrem Zverevem nalil mladší generaci optimismus do žil. A nezáleží na tom, že Nadal s Federerem US Open nehráli a Djokovič se nechal vyloučit. Konečně si mladší sáhli na trofej a o to nebezpečnější teď mohou být. „Je to dobrá zpráva, konečně závan čerstvého vzduchu pro všechny. Mladší generaci to pomůže, aby si o něco víc věřila. Myslím, že teď budeme vídat víc různých šampionů,“ předpovídá Bulhar Grigor Dimitrov. Newyorští finalisté, debutant v top 10 Denis Shapovalov, Řek Stefanos Tsitsipas či ruská dvojka Daniil Medveděv – Andrej Rubljov, ti všichni se chystají na hon gigantů. A hodlají demonstrovat, že se skutečně změnila dynamika v mužském tenise. 13 - Po tolika grandslamech se před dvěma týdny v New Yorku neradoval z triumfu nikdo z velké trojky Djokovič, Nadal, Federer. "Sasha" Zverev • Foto reuters