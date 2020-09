Muchovou bolely testy. Tyčinku nám strčí až do mozku, hodinu brečím

„Tyčinku nám strčí až někam do mozku. Mám trochu křivou nosní přepážku a strašně tam trpím. Pak hodinu brečím, nos mě bolí,“ líčila světová hráčka číslo 26. „Byla jsem testovaná snad už šestnáctkrát a ty zdejší testy se nedají s ostatními srovnat, jak jsou brutální. Už jsem ráda, že na ně snad nemusím jít a můžu letět do Česka.“

Na US Open se prezentovala skvělým tenisem a postupem do osmifinále, v němž svírala Victorii Azarenkovou. Z New Yorku si však také odvezla zranění stehna, které jí pokazilo přechod na antuku. „V neděli jsem hrála v Paříži hoďku v hale, to byl celý trénink,“ popsala peripetie s tím, že její fyzioterapeut Michal Novotný odvedl skvělou práci a nohu během utkání necítila.

Ve druhé sadě vedla Muchová 4:2, přesto si příliš nevěřila na obrat. „Nějak jsem se necítila dobře, i zdravotně jsem se trápila. Mám takové unavené tělo, trochu mě bolí hlava. Nechci se vymlouvat, ale prostě se poslední dva dny necítím úplně nejlíp.“

V kalendáři WTA zbývá do konce již jen jedna akce, ostravský turnaj WTA, kde hodlá startovat. „Pokud se uskuteční, protože situace není v Česku nejlepší. Ale snad bude. Teď musím doléčit nohu a připravit se na Ostravu. Tvrdý povrch mi vyhovuje, hala taky, ráda hraju v Česku. Těším se moc.“