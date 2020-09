Plíšková: Na krásu se nehraje. Legíny? Nevím, co by muselo padat

Vstup do Roland Garros byl i testem vašeho zraněného stehna, kvůli němuž jste v Římě nedohrála finále. Vydrželo?

„Noha byla OK, nemyslela jsem na ni. Není stoprocentní, ale v pohodě. Rozhodně nebyla důvodem, že jsem nehrála nijak skvěle. Mám tady svého fyzioterapeuta, dost se hodí. Uvidíme, jak budu zítra chodit, přece jen jsme hrály dost dlouho.“

Šarífové jste pustila první sadu, ač jste v ní měla osm setbolů. Nepřepadly vás už černé myšlenky?

„S tím nic nenaděláte, myšlenky vám pořád běží hlavou. Zvlášť mně. Ale ve druhém setu jsem se uvolnila, ona hrála takový ošklivý tenis, během kterého se nedostanete do rytmu. Ale trochu jsem se zlepšila. Co můžete jinak dělat? Nikdy se nevzdávám, nic jiného dělat nejde. Vždycky je šance, zvlášť proti takovým hráčkám. Tyhle holky dokážou zahrát dobře set, set a půl, ale vydržet celý zápas a pak ho ukončit, to je pro ně těžký.“

Jak se perete s pomalými podmínkami v Paříži?

„Dneska to byl extrém. Nebyla úplně zima, ale déšť mi vadil. Míče úplně nasáknou, ona hrála navíc takové pomalé kopečky, z nichž bylo těžké to zabíjet. Blbá kombinace. Podmínky mi fakt nesvědčily. Takový zápas v dešti jsem tu zažila snad jen jednou a prohrála ho s Radwaňskou. Moc zápasů jsem v takových podmínkách nevyhrála, takže je to cenný, i když výkon nebyl nic krásnýho. Na krásu se ale nehraje, tady se trápí každej. Bylo to upracovaný, asi bych se v tom víc nehrabala.“

Hrála jste v krátké sukni a tričku, zatímco některé soupeřky nastupují v legínách a dlouhém rukávu. Proč jste nezvolila teplejší úbor?

„Nevím, co by muselo padat, abych nasadila legíny. Tričko s dlouhým rukávem nemusím, to jsem měla pro jistotu v tašce. Ale ono to je zvláštní, je kosa a zároveň trochu dusno, takže mi nevadilo být nalehko.“

V dalším kole vás čeká lotyšská střelkyně Jelena Ostapenková, pařížská šampionka z roku 2018. Co čekat?

„Jelena sice nemá výsledky jako pár let zpátky, ale pořád umí hrát tenis. Už od prvního kola jsou docela velká překvapení. Někdo to nezvládne v hlavě, v té je potřeba být silný, protože se může stát cokoli.“

Také v Paříži jste zavření v bublině, nesmíte opustit hotel. Jak tenhle život zvládáte?

„Bublina je dobrý nápad, fungovala v Americe a turnaje by je měly dělat dál, přinejmenším do konce letošního roku. Mě to v ničem neomezuje, stejně nám zaberou spoustu času trénink a zápasy, takže bych nic moc jiného nedělala. Možná mi trochu chybí nakupování, ale to může počkat.“