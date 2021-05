Šest příběhů Roland Garros 2021: Premiéra noční show? Spíš za trest

Rafael Nadal při tréninku v Paříži • FOTO: Profimedia.cz Po sedmi měsících se vrací grandslamový tenis do Paříže. Loňský podzimní ročník plný chladu střídá opět tradiční jarní termín, byť kvůli covidu o týden posunutý vzad. Má přinést mnohem teplejší počasí, dva týdny antukových galejí a také fanoušky na tribunách. Méně potěšitelná zpráva pro tenisty: prize money jsou ponížené o deset procent, šampion si přijde „jen“ na 1,4 milionu eur (35 milionů korun). Poprvé v dějinách se bude hrát night session, kontroverzně začínající až od deváté hodiny večerní.

Sporná noc. Kdo za ni zaplatí? Po Australian Open a US Open přichází i v Paříži čas pro night session. Loni debutovala zatahovací střecha nad kompletně přestavěným stadionem Philippa Chatriera, letos se poprvé v dějinách turnaje, jehož historie se píše od roku 1891 a jemuž tak dlouho chybělo umělé osvětlení, budou hrát noční zápasy. Od prvního pondělí turnaje až do konce čtvrtfinále, tedy druhé středy, pořadatelé nasadí od 21.00 jeden z nejatraktivnějších zápasů dne. Bude se hrát jen pro televizní diváky, jelikož až do 9. června platí ve Francii zákaz vycházení po 21. hodině. O to rozporuplněji je novinka přijímána. „Pro hráče to je problém. Může se hrát do opravdu pozdních hodin, podmínky se zcela změní. Antuka hodně zvlhne, odskok bude nižší. Jsem fanouškem night session, ale od devíti hodin večer v Paříži je to příliš pozdě,“ kritizoval expert Eurosportu Alex Corretja. Centrkurt v Paříži • Foto Profimedia.cz

Diváků bude víc, prize money méně Dobrá zpráva pro všechny, zvlášť pro Petru Kvitovou, jíž se tenis bez fanoušků příčí. Od neděle 30. května do úterý 8. června smí do areálu 5388 diváků. Po deváté hodině večerní však musí být vzhledem k zákazu vycházení již prázdno. Čeká se, že od středy 9. června posunou Francouzi zákaz vycházení až na 23. hodinu a dále se rozvolní opatření. Od té chvíle se kapacita pro fanoušky víc než zdvojnásobí na 13 146 osob. Pět tisícovek bude moci shlédnout obě finále, dalších pět tisíc může titulové zápasy sledovat na obří obrazovce kurtu Suzanne Lenglenové. Velký posun oproti loňskému ročníku, kdy mohlo do areálu jen tisíc lidí. Přes více prodaných vstupenek šel nahoru, dotace turnaje o 10 procent dolů. Celkem se na turnaji rozdělí 34 367 215 eur, poražení z prvních kol si své šeky udrží stejné jako loni, šampioni ale berou pouze 1,4 milionu eur. Poslední předpandemický ročník 2019 je přitom odměňoval 2,3 miliony eur. Hrající legenda French Open Rafael Nadal • Foto profimedia.cz

Iga má na double Loni se v Paříži hrálo Poland Garros, jak naši severní sousedé nadšeně překřtili turnaj na počest své první grandslamové vítězky Igy Šwiatekové. Byl to šokující pochod teenagerky, které před turnajem patřilo až 54. místo na žebříčku. Ve finále přemohla Američanku Sofii Keninovou 6:4, 6:1 a pozvedla pohár Suzanne Lenglenové. Naprosto po právu, cestou za trofejí šampionky neztratila ani set a přišla o pouhých 28 gamů! Po sedmi měsících se vrací už jako členka top 10 žebříčku, která v nedávném římském finále zničila Karolínu Plíškovou 6:0, 6:0. Přitom stále bydlí s rodiči v domku kousek od Varšavy, v jejím pokojíčku visí podepsané tričko jejího idolu Rafaela Nadala a také tam najdete pařížský pohár. „Asi tam už zůstane napořád, protože tam prostě patří,“ usmívá se sympatická Polka, jejíž pohyb po kurtu srovnávají odborníci se Steffi Grafovou. Šwiateková si zakládá na pevné psychice, nejdůležitějším členem jejího týmu je psycholožka Daria Abramowiczová. „Díky ní jsem se dokázala s úspěchem vypořádat,“ děkuje. Přidá nyní další? Podle mnohých je největší favoritkou. Iga Šwiateková obhajuje loňský titul z Paříže • Foto Reuters

Dojemný návrat ve stylu Kvitové Bude to podobně dojemný comeback jako v roce 2017, když se vracela Petra Kvitová jen pět měsíců po loupežném přepadení v prostějovském bytě. Také někdejší světová šestka Carla Suárezová, dvojnásobná pařížská čtvrtfinalistka, si prošla těžkými okamžiky. Před měsícem však dvaatřicetiletá tenistka oznámila, že dokončila léčbu zhoubného nádorového onemocnění mízních uzlin Hodgkinova lymfomu. Než onemocněla, avizovala konec kariéry, ale zatím jej oddálila. První zápas ji čeká po roce a čtvrt, naposledy se utkala loni v únoru v Dauhá právě s Kvitovou. „Už pár měsíců pracuju na tom, abych měla šanci hrát naposledy v Paříži. A těším se, až znovu vyběhnu na kurt a poznám, jak výjimečný tento turnaj pro mě vždycky byl,“ prohlásila vítězka dvou turnajů WTA. Carla Suárezová se na French Open vrací po těžké nemoci • Foto Profimedia.cz

Nová velká síla: řecký idol Letos vyhrál nejvíc zápasů ze všech na okruhu (33), získal i nejvíc bodů do žebříčku (3360) a vévodí dostihům o Turnaj mistrů hraný na sklonku sezony nově v Turíně. Ve 22 letech je Řek Stefanos Tsitsipas nejmladším členem top 10 a dá se říct, že momentálně také asi největším pařížským vyzyvatelem dua Nadal – Djokovič nejen kvůli elitnímu forhendu a jednoručnému bekhendu. „Hraje i hodně u sítě, dokáže zahrát agresivně. Jen v koncovkách ještě trochu váhá. Z následníků Nadala a spol. se mi líbí nejvíc. Je to velmi pracovitý a nebezpečný hráč,“ míní expert Jan Kukal. Před týdnem získal mladý řek sedmý titul kariéry v Lyonu a kypí sebevědomím. „Dokážu tlačit podáním, daří se mi dobře hledat balanc mezi agresivitou a přílišným riskem. Lepší přípravu na grandslam jsem ještě neměl. A hrát v Paříži miluji,“ vzkazuje soupeřům borec, v jehož boxu často najdete trenéra Sereny Williamsové Patricka Mouratoglua, ačkoliv ho stále koučuje otec Apostolos. „Stále dělá pokroky, s jeho resumé bych se nedivil, kdyby i Ragu dokázal v Paříži zdolat,“ soudí Mouratoglou o šampionovi Turnaje mistrů z roku 2019. Stefanos Tsitsipas přijíždí do Paříže s velkými nadějemi • Foto Reuters