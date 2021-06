Před zápasem jsem plakala, nechtěla jsem na kurt, přiznala Krejčíková

Marion Bartoliové jste na kurtu prozradila, jak nervózní jste byla před utkáním. Co se přesně přihodilo?

„Po ránu jsem se cítila hodně špatně, ve stresu. A nevím proč. Hodinu a půl před zápasem jsem nechtěla jít na kurt. Cítila jsem se tak špatně, mluvila jsem s psycholožkou, brečela jsem a nevím proč. Hodně jsme mluvili a říkala mi, že když tohle překonám, bude to velká osobní výhra a bude jedno, jak to dopadne na kurtu. Opravdu jsem se cítila špatně. Šla jsem na kurt a po prvním míči to bylo snazší. Získala jsem brejk a zjistila, že s ní můžu hrát.“

Co vás tak stresovalo?

„S psycholožkou jsme přišly na to, že jsem měla strach z toho, že jí nebudu stačit. Možná to bylo způsobené tím, že Kája (Plíšková) a druhá Kája (Muchová), naše strašně dobré hráčky, na ni nenašly recept. A teď s ní mám hrát já, která nemám tolik zkušeností. Říkala jsem si, hlavně ať nepřijde debakl a byla jsem z toho docela špatná. Asi by to nikdo neřekl, protože jsem nastoupila na kurt a hrála bravurně. Ale půl hodiny před zápas jsem seděla, byla zamčená, aby mě nikdo neviděl, a tekly mi slzy. Už se mi něco podobného párkrát stalo, ale nikdy ne v takové míře.“

Je triumf nad Stephensovou vaším životním?

„Je to hlavně největší osobní výhra, že jsem dokázala něco překonat ve své mysli, hlavě. Nepoddala jsem se té úzkosti a zvládla jsem s ní bojovat. Hlava, to byl od začátku dne můj největší protivník. Ale překonala jsem samu sebe. Na mentální stránce jsem hodně zapracovala, dospěla jsem a mám radost, že jsem to takhle dala. Zase jsem se o krůček posunula, ne tenisově ani fyzicky, ale hlavou. To mi do budoucna hodně pomůže.“

V následujícím duelu vás čeká další Američanka, teprve sedmnáctiletá Coco Gauffová. Ve dvouhře jste proti sobě nikdy nehrály, ale v deblu již ano. Jak ji máte přečtenou?

„Je mladá, úžasná, jde nahoru, je to budoucí hvězda. Já si půjdu na kurt zápas užít. Dneska mám ještě mix, zítra čtyřhru. Vím, že hraju velmi dobře, porazila jsem Sloane, jsem ve čtvrtfinále. Až v úterý dohraju čtyřhry, na Coco se připravím.“