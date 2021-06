Krejčíková vs. zázračné dítě z USA. Co Češku před čtvrtfinále naštvalo?

Ač se veze na vítězné vlně devíti zápasů a mohla by spát jako miminko, převaluje se Barbora Krejčíková ve své pařížské posteli čím dál častěji. „I dneska jsem vstala před budíkem, moc dobře se mi tu nespí,“ hlásila v úterý. Tak to na grandslamech chodí – čím dál jste, tím větší stres se v těle hromadí.

I proto Krejčíkovou rozladilo, že její středeční životní zápas začíná již v 11 hodin. Přitom úterní čtvrtfinálový program startoval až v pravé poledne. Pořadatelé však reagovali na uvolnění pandemických opatření ve Francii, od středy platí zákaz vycházení až od jedenácté večerní, nově povolených 5000 diváků na Chatrierova stadionu může fandit až do noci. A organizátoři jim servírují jako poslední duel Novak Djokovič – Matteo Berrettini. Pro Krejčíkovou to ale znamená dřívější budíček.

„Pro mě je docela důležité se dobře vyspat. Vstávat o hoďku dřív je docela komplikace,“ neskrývala rozladění Krejčíková a pořadatele zkritizovala i za to, jak nízké odměny dávají deblistkám. „Strhli nám odměny, protože nemůžou být lidi. Teď je pustí a prize money nepřidají. To mi nepřijde fér. Pro holky, co hrají jen debl, je doba těžká. Nemohou si sem dovolit vzít ani trenéra, protože odměny jsou malé a všechno je drahé. Snažily jsme se s tím něco dělat, ale nedopadlo to,“ zlobila se.

Bojovala hlavně za druhé, pro ni samotnou je Paříž výnosná. Už teď má za své singlové a deblové vystoupení jistých skoro 300 tisíc eur (7,6 milionu korun). K nezaplacení jsou však její výkony a zážitky, které na francouzské antuce sbírá. Pro další ve středu půjde proti Coco Gauffové, která je taktéž novickou v grandslamovém čtvrtfinále.

Prvním úkolem pro Krejčíkovou je nehroutit se pod tlakem okamžiku, tak jak se jí to stalo před osmifinále se Sloane Stephensovou, kdy si poplakala. Na upřímnou a neobvyklou zpověď dostala řadu reakcí. Neblbni, přeci tenis tak umíš, věř si, dá se shrnout jasný vzkaz. „Jenže člověk neovlivní, kdy to na něj padne. Najednou to máte v sobě a nevíte, co s tím. Třeba dneska (v úterý) jsme se ráno probudila a byla úplně v pohodě. Uvidíme, jaké to bude příště. Když bude potřeba, tak zavolám psycholožce. Doufám, že to zvládnu,“ věřila.

Na kurt půjde v pohodlné pozici outsidera. Coco Gauffová si už v patnácti zahrála osmifinále Wimbledonu, v březnu jí bylo teprve sedmnáct a již je grandslamovou čtvrtfinalistkou. Stará se o ni agentura Rogera Federera jako o další velkou věc tenisu. Vždyť žádná jiná dívka pod osmnáct nefiguruje ani v top 300 žebříčku WTA, natož aby byla na pětadvacátém místě a měla zajištěnou letenku do olympijského Tokia.

„Na ní je všechen tlak, já jsme tam nečekaně, náhodou. Ona má být další superstar, která má vše vyhrávat. Já můžu jenom překvapit,“ tvrdila Krejčíková, která se s Američankou ještě nikdy neutkala. Hned ale potutelně hodila oko na deblovou parťačku Kateřinu Siniakovou, jež se s Gauffovou střetla předminulý týden v Parmě. A padla ve třech setech. „Je na ní vidět, jak se vyvíjí. Loni jsem s ní hrála v Ostravě a teď v Parmě letěl její servis ještě víc,“ varovala spoluhráčku.

Podání, to je největší přednost Gauffové. Přesně tak, jak se na ohlašovanou nástupkyni Sereny Williamsové sluší. Její servis letěl na turnaji již rychlostí 192 kilometrů v hodině, za čtyři zápasy ji brejkly soupeřky jen pětkrát. „Musím její servis vylapat a dostat se do výměn, v těch bych mohla být silnější,“ věří Krejčíková. „Hratelná je, Bára na to má,“ povzbuzuje Siniaková.

Gauffová má v Paříži oba rodiče, tátu a trenéra Coreyho i mámu Codi, bývalou atletku. Právě nyní hraje nejkonzistentnější tenis života. Stejně jako Krejčíková se veze na vlně devíti vítězství za sebou. „A jsem mnohem hladovější. Dřív mě na grandslamu uspokojilo pár kol, teď už ne. Sni ve velkém a miř ještě výš,“ cituje své motto.

Své singlové sny má ale i Barbora Krejčíková. Která z nich procitne?