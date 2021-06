Šafářová o soupeřce Krejčíkové: Nasťa je správně trhlá. Váhu už vyřešila

Vtipné je, že s Pavljučenkovovu jste ve svém finálovém roce 2015 hrála v Paříži první kolo a když jste ji vyřadila, zašly jste na usmiřovací zmrzlinu.

„Vzpomínám si, jak jsem jí tenkrát říkala, že je ještě mladá a má víc času. Že tam určitě jednou bude taky.“ (smích)

A nakonec skutečně prožívá podobný příběh jako vy. Tenkrát vám bylo 28 let, hrála jste 40. grandslam kariéry. Rusce je 29 a na 52. pokus to dotáhla tak daleko.

„Je to docela podobné. Taky čekala hrozně dlouho. Ale o to víc si toho sportovec pak cení a intenzivněji úspěch prožívá.“

S Pavljučenkovou jste rozjížděla svou velkou deblovou kariéru, získaly jste spolu dva tituly, kamarádíte se. Jaká je?

„Taková extravagantní. I co se týká oblékání. Prostě typická Ruska. Je rázná, ale fajn holka. Vždycky s ní je sranda.“

Po jednom z posledních zápasů na French Open napsala na kameru mňau a pak tvrdila, že nemá kočky vůbec ráda. Působí tak správně praštěně.

„Přesně tak, to je dobře řečeno. Je správně praštěná.“

Pavljučenkovová byla bezkonkurenční juniorkou, vyhrávala skoro všechno. Čím si musela projít, než se dočkala kolosálního pařížského úspěchu?

„Hned od začátku byla obrovská naděje. Pak přešla mezi ženy, a i když byla vždycky dobrou hráčkou, na úplný top, který se od ní očekával, něco chybělo. Možná i kvůli tomu tlaku, který na ní byl vyvíjen. Hůř se s ním srovnávala. Hru vždycky měla dobrou, ale chyběla jí konzistence. Hodně měnila trenéry, nemohla najít nikoho, s kým by si sedla na delší dobu. Jako mladá byla roztěkaná, nebyla se schopná zkoncentrovat na celý turnaj. Dokázala porazit skvělou hráčku, ale nezvládla to potvrdit.“

Problematická bývala i její vyšší váha. Nyní vypadá ale velmi fit.

„To je pravda. Teď opravdu hodně makala, je připravená. Přeci jen ona je ten typ hráčky, který má trošičku problém s váhou. Aby byla úplně fit, musí se dost držet, což ji stojí dost sil a energie. Takovou tělesnou konstituci mají ale v rodině. I její tatínek je obrovský chlap, ona je po něm. Ale zase má sílu a ránu. Potřebovala najít dobrý balanc, aby nepřišla o sílu, ale byla pohyblivější.“

Na turnaji v Praze jste jí loni pomáhala i jako trenérka. Co vyzvednete z její hry?

„Hraje hodně agresivně, jde si pro body. Když jí to sedne, pozabíjí to tam. V průběhu kariéry dost bojovala se servisem, pořád ho měnila, dlouho se s ním trápila. Ale když si našla svou techniku, podání se stalo její předností. Takže ji zdobí rychlá agresivní hra.“

S Barborou Krejčíkovou zase obě pocházíte od Brna, prý máte i společnou fotku. Jak dobře se znáte?

„Moc ne. Na mém posledním Fed Cupu jsme spolu byly v týmu, tam jsme se bavily víc. Ale jinak jsme se spíš míjely, Bára je o hodně mladší. Naši společnou fotku mi ukazovala, to je pravda. Pak si člověk uvědomí, jak už je starý. (smích) Barča se obrovsky zlepšila. Je vidět, jak na sobě hrozně pracuje a jde si za svým. Ono je těžké, když se rychle prokoušete ve čtyřhře, chytit se i v singlu. Protože do velkých singlových turnajů se se svým žebříčkem nedostáváte a je těžké škrtnout velký turnaj ve čtyřhře, která vás živí, kvůli malému turnaji ve dvouhře. Pořád musíte dělat kompromisy. Proto jí to trvalo déle. Ale evidentně ten cíl měla. Je skvělé vidět, že nemusíte být úžasná v osmnácti, ale dá se vypracovat i později.“

Barbora to má skvěle takticky srovnané v hlavě. Souhlasíte?

„Rozhodně. Taktika a chytrost hry je její obrovsky silná stránka, což bylo vidět i v semifinále se Sakkariovou. Měla promyšlené, co chce dělat a disciplinovaně se toho držela od začátku do konce, ať byl stav jakýkoliv. To kolikrát člověk nezvládne, není trpělivý. Ona si to poctivě odpracovala, zůstala mentálně silná.“

Popište, jak se s člověkem točí celý svět, když je v grandslamovém finále.

„Celý život makáte kvůli těmhle zápasům. To je váš sen. A když tam konečně jste, jsou to obrovské emoce, hodně mediální pozornosti. Najednou se dostáváte do jiné sféry, o které jste předtím jen snila. Je hrozně těžké to všechno emočně zvládnout. Ale Bára to zvládá zatím neskutečně na to, že hraje dobře v singlu tak krátce.“

Vybavuji se, jak vás sestra Veronika v den finále odháněla od myčky, když jste ji chtěla vyndávat. Všichni vás oprašovali. Jak si lze v takových chvílích udržet čistou hlavu?

„Každý má své rituály. Je důležité nenechat se strhnout pozorností, nezačít sledovat věci okolo a zůstat soustředěný na to, co děláte.“

Pojďme probrat věčné téma. Má singlová finalistka pokračovat i v soutěži deblu?

„Zrovna ve čtvrtek jsem nad tím přemýšlela, Bára hrála i mix. Tohle všechno je obrovsky fyzicky náročné. Neznám ji, nevím, jakou má kondiční kapacitu. Ale zrovna jsem si říkala, že hrát v pátek debla a v sobotu pak finále… Nejsem si jistá, že to je dobré rozhodnutí. Vždyť musí být po takovém semifinále úplně vyřízená. Bude to mít těžké. Ale myslím, že ona sama cítí, co je správně. A udělá dobré rozhodnutí.“

Vy jste někdy litovala, že jste se v roce 2015 držela i deblové jízdy s Bethanií Mattekovou Sandsovou? Nakonec jste French Open vyhrály, ale v singlovém finále jste na to možná trochu doplatila.

„Nikdy jsem nelitovala. Ale když jsem měla svůj rok v Paříži, neměla jsem takhle těžké utkání. Abych se v jednom zápase tak vyšťavila. Bára hrála 3 hodiny a 18 minut, to se vydáte úplně ze všeho. Moje zápasy byly relativně rychlé. Taky stály spoustu energie, ale nebylo to tak, že bych se jeden den úplně vydala a druhý šla na kurt znovu.“

Vaší soupeřkou ve finále byla Serena Williamsová, rutinérka v titulových bojích. Teď se proti sobě postaví dvě novicky na tak velké scéně. Rozhodne finále klidnější hlava, jak která zvládne tíhu okamžiku?

„Určitě. Je to pro obě výhoda, že ta druhá není z finále zkušená. Jsou na tom obě úplně stejně. Takže si vůbec netroufám říct, kdo může vyhrát. Obě mají stejnou šanci.“