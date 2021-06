Kodeš: Pavljučenkovová není běhna, co psal Krejčíkové v SMS?

Barbora v Paříži pokračuje ve velké jízdě a kromě singlu už má s parťačkou Kateřinou Siniakovou jisté i deblové finále, co na to říkáte?

(úsměv) „Má dvě finále a my máme další hráčku ve finále singlu, je to úžasné! Hlavně bych řekl, že se Bára Krejčíková v posledním roce a půl se strašně zlepšila. V zásadě se z deblistky stala singlistkou. Ona vyhrávala hodně čtyřhry na grandslamových turnajích, hrála na velkých stadionech svůj skromný, poctivý tenis.“

Souvisí její vzestup s dlouhodobou formou ve čtyřhře?

„Používá i věci ze čtyřhry, dobrý return, dobrý pohyb, postřeh, hraje velice šikovně, chytře. Strašně se zlepšila, má za sebou vynikající výsledky, porazila spoustu dobrých hráček. Je potřeba to ocenit, ale doufejme, že půjde dál. Hrozně bych jí přál, aby finále uhrála. Bude to těžké, Anastasia Pavljučenkovová je zkušená harcovnice, spoustu toho vyhrála, nebude to jednoduchý zápas. Ale mám pocit, že by Bára mohla vyhrát.“

Proč?

„Bude se jí hrát líp než se Sakkariovou, má čitelnější hru. Sakkariová hraje bláznivý tenis, chvílemi do toho hrozně jde, chvílemi kazí. Chvílí dává nechytatelné míče, pak je to rozházené. Porazila Šwiatekovou, byla na koni. Ale Báře se vrátila smůla z Říma, kde měla proti Šwiatekové dva mečboly. Tady se jí to vrátilo a je ve finále.“

Krejčíková po semifinále hned na kurtu děkovala za vaše esemesky, jak vzniklo tohle vaše spojení?

„Když prohrála ve čtvrtfinále v Římě, tak jsem jí z Prahy poslal utěšující esemesku, protože vím, jaké to je, když hráč prohraje těžký zápas z mečbolu s hráčem z desítky. Od té doby jsme si vzájemně psali, dělal jsem jí kamarádského mentora. Každý den jsme si napsali pár věcí. Řekl jsem jí, že na Roland Garros se jí to určitě vrátí. Taky se jí to vrátilo. Hrozně bych jí přál, aby vyhrála, udělala titul. Titul je titul, na finalistu se pozapomene.“

Jak jste prožíval sporný okamžik v závěru semifinálového zápasu, kdy umpirový rozhodčí zřejmě chybně zahlásil aut a vrátil Sakkariovou do hry?

„Bylo to hrozný… Já měl úplně stažený žaludek. Seděl jsem na druhé straně kurtu, neviděl jsem to. Ani Sakkariová to nemohla vidět. Linesman ohlásil aut, byl konec. Umpirový rozhodčí se sebral a šel to zkontrolovat, protože Sakkariová zpochybnila jeho rozhodnutí. Dělala to celý zápas. On to uznal jako dobrý míč a v tu chvíli jsem myslel, že to Báru položí. Naštěstí ji nepoložilo, naopak zatnula a nakonec to dotáhla. Měla toho plné zuby, v druhé půlce zápasu mi připadalo, že Sakkariová má víc sil, byla razantnější, diktovala hru. Bára začínala být odevzdaná, ale když vyhrála game na 5:5, zvedlo jí to, dala do toho všechno a vydržela. Byl to infarktový zápas, takový jsem dlouho neviděl…“

A Barbora šla v pátek znovu na kurt k úspěšnému semifinále čtyřhry, může hrát o víkendu roli únava, nebo jí naopak pomůže, že se udržuje v tempu?

„Pokud člověk vyhrává, únava není zdaleka taková. Ona je zvyklá hrát čtyřhru pravidelně na všech turnajích. Dnes byl zápas hladký, což je dobře. Samozřejmě, vždycky má ve finále někdo nahraných o pár hodin víc, někdo míň. I Pavljučenkovová má za sebou těžký zápas.“

Co může na soupeřku ve finále platit?

„Musí hrát svoji hru, občas to proložit kraťasem. Anastasia není taková běhna jako Maria Sakkariová. Bára musí hodně hrát křížové míče, aby ji vytáhla z kurtu. Musí ji hodně honit, žádná obrovská taktika. Další věc je, že Sakkariová strašně dobře servírovala, tady takový servis nebude. Pavljučenkovová je chytrá, nebude kazit nahrané míče jako Sakkariová, která spoustu míčků zaházela. Je to hra na hru. Uvidíme.“