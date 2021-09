Těžké ráno Martincové. Připadám si jako parní lokomotiva, žertovala

Sedm hodin a jednu minutu. Žádná z tenistek až do čtvrtfinále J&T Banka Ostrava Open 2021 nestrávila na hřišti tolik času jako Tereza Martincová. Fanouškům v Ostravar Aréně předvedla dva thrillery s Kateřinou Siniakovou a Anastasijí Pavljučenkovovou. I ve čtvrtfinále dlouho trápila favorizovanou Mariu Sakkariovou z Řecka, přestože se před zápasem ráno z postele dostávala hodně těžce. „Bůh ví, jak to bude vypadat,“ říkala si. Padla po boji 5:7 a 3:6. „Připadám si jako parní lokomotiva,“ usmívala se šestadvacetiletá česká tenistka. „Než se rozeběhnu, tak to chvilku trvá. Je to takové unavenější.“

Jak bitvu se Sakkariovou, dvanáctou hráčkou světového žebříčku, hodnotíte?

„Nesmírně těžký zápas. Maria teď opravdu hraje skvěle, je to hodně znát, věří si. Je jednou z nejlépe servírujících hráček na okruhu, navíc v hale. To je velký tlak. Když jsem se ráno vzbudila, říkala jsem si, bůh ví, jak to bude vypadat na kurtu. Snad alespoň něco málo předvedu, protože je to fakt náročné. Nechci si pořád jen stěžovat, dovolím si říct, že zápasy byly slušné. I dnes to nějak vypadalo. Bohužel měřit síly se špičkou, když člověk není úplně ready, je nesmírně těžké. Nechci říkat, že by to vypadalo jinak, kdyby to bylo první kolo. Tahali jsme se skoro každý game. Na to, v jakém stavu jsem tady přijela a jaké zápasy odehrála, to myslím nebylo úplně špatné.“

Jak se čelilo jejím forhendovým kraťasům?

„Věděla jsem, že přijdou, ale jak je tělo vyčerpané, tak byly starty na kraťasy na mé poměry... Nebylo to úplně ono. Připadám si jako parní lokomotiva. Než se rozeběhnu, tak to chvilku trvá. Je to takové unavenější. Je těžké reagovat na tyhle míče. Bez prvotní dynamiky to jde těžce. Byla to její výborná zbraň.“

Chytla jste se párkrát za stehno, byla jste nějak limitovaná?

„Vůbec, nemám žádné zranění. Byla to celková únava. Cítím, že mi tuhnou nohy, jsem celkově tužší. Snažím se tělo nabudit, protáhnout svaly, vyskočit si, abych nezatuhla. Omezená nebo zraněná jsem nebyla.“

Říkáte, že jste hrála extrémně unavená, přesto výborně. Jak to bude vypadat, až budete čerstvá?

(zasměje se) „To si taky říkám. Trenéři si dělají srandu, jestli není lepší, abych hrála, když jsem unavená. Že pak nemám ani energii se rozčilovat. Jsem víc soustředěnější, víc v klidu. Nemám sílu se rozčílit. Smějeme se tomu. Říkají mi, že musím být furt vyždímaná, abych hrála.“

Zapadá velmi slušný turnaj v Ostravě do kontextu vaší průlomové sezony?

„Určitě. Tahle sezona je fajn. Průlomová. Dostala jsem se do stovky, snažím se hrát, co nejlépe umím a prodat to, na čem makám celý život. Každý den trénuju, snažím se a věřím, že když se tomu věnuji poctivě, tak se to projeví. Jo, zapadá to do této sezony.“

