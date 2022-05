Djokovič vs. Nadal, po roce bitva č. 59. Boj o rekord, lehkým favoritem Srb

Se zraněným kotníkem to nešlo • Reuters

Největší rivalita dějin tenisu je dámská. Martina Navrátilová se s Chris Evertovou utkaly osmdesátkrát, šedesátkrát z toho ve finále turnajů. V tomhle ohledu je Rafael Nadal s Novakem Djokovičem již těžko doženou. Devětapadesáté vydání hvězdných válek mezi Mallorčanem a Srbem však posouvá mužský rekord zase o kus dál. A nejen ten v četnosti vzájemných zápasů. Z historického hlediska jde o jeden z klíčových zápasů.

Pokud Mallorčan uspěje ve svém panství a na Roland Garros počtrnácté zvítězí, posune svůj účet na metu, kam žádný tenista ještě nikdy nevstoupil. Dvaadvacátým titulem by prohloubil mezeru mezi ním a Djokovičem. 22:20, takové by bylo skóre mezi největšími kandidáty na vítězství v historických dostizích, jimiž tato bezprecedentní éra žije.

„Zápasy s Rogerem a Rafou mě udělaly lepším tenistou. Rafa je ale můj největší rival,“ uznává Srb. Ve vzájemné bilanci vede 30:28 především díky úspěchům na tvrdých površích. Když se však hraje na antuce, má navrch Nadal v poměru 19:8 – z toho na Roland Garros 7:2.

Lehkým favoritem zápasu bude ale tentokrát Djokovič. Ti dva se utkají poprvé po roce, naposledy se střetli právě loni v pařížském semifinále. A Srb triumfoval v úžasné bitvě, asi nejlepším zápase sezony, 3:6, 6:3, 7:6, 6:2. Byla to teprve třetí Nadalova porážka na Roland Garros, druhá od Djokoviče.

109. pařížské vítězství kariéry zapsal Španěl v neděli proti Kanaďanovi Felixi Auger-Aliassimovi 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Byla to bitva dlouhá 4 hodiny a 21 minut, po níž bude mít těžké nohy. To Djokovič se po kurtu v podstatě jen prošel, za poloviční čas smáznul Diega Schwartzmana 6:1, 6:3, 6:3. A v úterý, zřejmě v nočním zápase na Chatrierově stadionu, přijde na řadu očekávaná bitva.

Medveděv cítí šanci

K čemu nedostanou šanci v Londýně, to se pokouší vynahradit si v Paříži. Celkem šest tenistů a tenistek z Ruska či Běloruska, zemí pro letošek vypovězených z All England Clubu, prošlo mezi 32 nejlepších na Roland Garros. Včetně světové dvojky Daniila Medveděva vracejícího se po operaci kýly v překvapivě solidní formě.

Medveděv viděl své jméno v příhodném teritoriu, na druhé straně pavouka než tři největší favorité Djokovič, Nadal, Alcaraz. Během tří duelů neztratil ani set a udivil hladkým triumfem nad nadaným Srbem Miomirem Kecmanovičem (6:2, 6:4, 6:2). „Někdy všechno funguje prostě dokonale. Doufám, že mě v dalších dnech čeká víc takových zápasů,“ usmál se téměř dvoumetrový chlapík, jenž v posledních sezonách neskrýval svou alergii na antuku.

To však netušil, že s letošním Roland Garros se rozloučí už v osmifinále, kde nečekaně hladce podlehl Marinovi Čiličovi ve třech setech (2:6, 3:6, 2:6). Vítěz loňského US Open prohrál v Paříži čtyřikrát první kolo, loni však dokráčel do čtvrtfinále a letos plánoval tento počin vylepšit.

Až Djokovičovi po Wimbledonu vypadne 2000 bodů za titul, je nejpravděpodobnější, že právě Medveděv ho vystřídá na trůnu. První byl už na jaře po tři týdny.