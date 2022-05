Hvězdné války jsou blízko. Djokovič, Nadal či Alcaraz? Do finále jen jeden

Do finále Roland Garros 2022 se podívá jen jeden z trojice Alcaraz, Djokovič, Nadal • Koláž iSport.cz

Jsou třemi největšími favority letošního Roland Garros. V očích bookmakerů, fanoušků i svých kolegů. Jen jeden z nich si ale zahraje finále. Škodolibý los je totiž svedl do jedné půlky pavouku. Od střetu Novak Djokovič – Rafael Nadal ve čtvrtfinále nás už tak zřejmě dělí jen dva dny. A na vítěze si asi počká v semifinále devatenáctiletý vyzyvatel Carlos Alcaraz, třináct zápasů neporažený zázračný teenager. Star Wars u Seiny se blíží.

Když Radek Štěpánek mířil v soboru ráno do Prahy z Paříže, kde pomáhal jako dočasný kouč Sebastianu Kordovi, konstatoval očividné. Syn šampiona Australian Open 1998 se v páteční night session rozbil o Alcarazův talent jak vlny o pobřeží. Nebylo to ani těsné – 4:6, 4:6, 2:6. „Je neuvěřitelný, jak zkušeně Alcaraz hraje. Je někde jinde. Počíná si jako veterán,“ pravil Štěpánek.

Alcaraz ve druhém kole přežil vlastní smrt, krajanovi Albertu Ramosovi odvrátil v pětisetovém thrilleru mečbol. A jak to tak bývá, po takovém mezním zážitku vám dá druhý život v turnaji křídla. Cítí, že je připraven sesadit z trůnu Nadala a Djokoviče, muže, kteří v posledních šesti letech sbírali Pohár mušketýrů?

„Budu muset čelit jen jednomu z nich. I když je jiné hrát proti nim na grandslamu než na jiném velkém turnaji, jsem na to připraven,“ prohlásil devatenáctiletý rodák z Murcie, který oba giganty přemohl v Madridu. Teď ho v osmifinále čeká vytáhlý Rus Karen Chačanov, o kolo dál asi světová trojka Alexander Zverev.

Na rozdíl od Alcaraze si staří mistři Nadal s Djokovičem vedli během prvního pařížského týdne chirurgicky přesně a neztratili ani set. Zvlášť Nadal, o jehož stavu se pochybovalo poté, co v Římě nebyl schopný konkurovat kvůli bolesti v chronicky zraněném chodidle, postupoval v poklidu. Na kurtu strávil dohromady jen 6 hodin a 22 minut, nebyl nucený hrát ani tiebreak. Absolvovat první kola bez tuhých bitev, v nichž by nechal moc sil, to byl imperativ jeho šancí na čtrnáctý titul z Roland Garros.

Zatím se ho svalnatý Mallorčan drží, i když v dnešním osmifinále ho čeká zápas, na který se netěší. Vyzve ho kanadský talent Félix Auger-Aliassime, jehož už rok vede Nadalův strýc Toni. Ten Toni, který vedl Rafu od dětských let, rozeného praváka přiměl hrát tenis levou rukou a trénoval ho téměř celu kariéru.

Bude to vůbec poprvé, co bude mít Nadal strýčka za soupeře… Nadal si tuhle situaci ale k tělu příliš nepouští.

„Je můj strejda a nemám pochyby o tom, že by si přál, abych prohrál. Je ale profesionál, tak teď prostě pomáhá jinému hráči. A já s tím nemám sebemenší problém. Dobře vím, jak to mezi námi je. Vím, že pro mě chce jen to nejlepší,“ prohlásil Rafa, zatímco v zákulisí se spekulovalo, zda Toni Nadal na Chatrierově stadionu dnes vůbec usedne v Auger-Aliassimově boxu.

Je to hříčka osudu, ale přesně stejný zápas si Novak Djokovič musel před pár dny v Paříži také poprvé odžít. Ve 2. kole narazil na Slováka Alexe Molčana, svěřence svého letitého trenéra Mariána Vajdy. A ač mu taková situace nebyla příjemná, triumfoval jednoznačně ve třech setech.

Podobný výsledek se čeká i dnes v Nadalově podání. A pak už úterní šlágr Nadal – Djokovič. Loni se ti dva střetli ve fantastickém semifinále, což byl rozhodně zápas roku na ATP Tour. Srb triumfoval ve čtyřech setech a otevřel si dokořán cestu k titulu. Letos vítěz tohle čekat nebude, ještě je tu démon sezony Alcaraz.

Hvězdné války u Seiny jsou blízko.

