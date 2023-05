Češi na Roland Garros: Maky jako trumfové eso, od hvězd se nic nečeká

Naděje českých tenistů a tenistek na RG • FOTO: koláž iSport.cz Patnáct dní, téměř devět stovek utkání napříč všemi soutěžemi. A na jejich konci noví či staronoví majitelé Poháru mušketýrů a Suzanne Lenglenové. Do antukové slavnosti u Bouloňského lesíku zvané Roland Garros, která startuje už v neděli, letos vstupuje i silná čtrnáctihlavá výprava z Česka. Rozebrali jsme šance každého z ní.

MARKÉTA VONDROUŠOVÁ věk: 23

na žebříčku: 57.

bilance na RG: 10:5

nejlépe na RG: finále (2019) Pokud by se mělo sázet, kdo z českých zástupců vydrží v Paříži nejdéle, bude jméno Markéty Vondroušové asi nejvýš ze všech. Finalistka turnaje z roku 2019 hraje nenápadně dobrou sezonu (bilance 21:8). Hráčka s elitním pohybem a nejlepšími stopbaly na okruhu, které na antuce nejvíc fungují, bude opět extrémně nebezpečná. Tuhle vdanou paní přezdívanou Maky se poté, co oblíbený turnaj musela loni vynechat kvůli zranění, vyplatí na jejím povrchu sledovat nejvíc ze všech (letošní bilance na antuce 8:2). Markéta Vondroušová • Foto Reuters

BARBORA KREJČÍKOVÁ věk: 27

na žebříčku:13.

bilance na RG: 10:3

nejlépe na RG: vítězka (2021) Dorazila si vyleštit vzpomínky na Paříž, kde loni coby obhájkyně singlu i deblu zažila turnaj hrůzy. Už v 1. kole vypadla na centrálním dvorci s domácí Diane Parryovou, pak se přišlo na to, že chytila covid a s Kateřinou Siniakovou se odhlásily ze čtyřhry. Pro mnohé je po velké trojce Šwiateková, Sabalenková, Rybakinová čtvrtou největší favoritkou turnaje, byť antuková část roku jí zatím nezastihla v úplně dobrém rozmaru (bilance pouze 5:4). Barbora Krejčíková po postupu do finále na turnaji v Dubaji • Foto ČTK / AP / Kamran Jebreili

KAROLÍNA MUCHOVÁ věk: 26

na žebříčku: 42.

bilance na RG: 5:4

nejlépe na RG: 3. kolo (2021, 2022) Kdo si dnes vzpomene, že se loni v září krčila až ve třetí stovce? Talent Karolíny Muchové patří minimálně do top 20 a tam se opět sápe pod vedením staronového trenéra Emila Miškeho. Ač nemá titul, hraje letos spolu s Markétou Vondroušovou konzistentně nejlépe ze všech českých tenistek (bilance 19:7, třikrát čtvrtfinále). I na antuce její pestrý tenis píše. Osud by jí měl vrátit loňskou smůlu z Paříže, kdy si v dobře rozehraném 3. kole poranila kotník proti Američance Amandě Anisimovové a musela v slzách skrečovat. Karolína Muchová • Foto ČTK / AP / Fabrizio Corradetti

JIŘÍ LEHEČKA věk: 21

na žebříčku: 40.

bilance na RG: 0:1

nejlépe na RG: 1: kolo (2022) Chvíli se zdálo, že by mohl být čtvrtfinalista z lednového Australian Open v Paříži dokonce mezi nasazenými, poslední turnaje mu ale nesedly a do grandslamu půjde se šňůrou čtyř porážek v řadě, k níž přispěla i bolest v pravém chodidle. Premiérová výhra na Roland Garros je velkou výzvou. Český tenista Jiří Lehečka • Foto Reuters

LINDA NOSKOVÁ věk: 18

na žebříčku: 48.

bilance na RG: 0:1

nejlépe na RG: 1. kolo (2022) Juniorská šampionka Roland Garros 2021 si premiéru mezi dospělými odbyla v Paříži již loni, kdy svedla pohledný a vyrovnaný zápas s Emmou Raducanuovou. Nyní by osmnáctiletá svěřenkyně trenérských kapacit Tomáše Krupy s Davidem Kotyzou ráda potvrdila letošní vzestup. Její nátlakový tenis bude na rychlé antuce u Bouloňského lesíku nebezpečný pro kohokoliv. Linda Nosková • Foto ČTK / AP / Mark J. Terrill

MARIE BOUZKOVÁ věk: 24

na žebříčku: 32.

bilance na RG: 1:3

nejlépe na RG: 2. kolo (2022) Podruhé v kariéře bude na grandslamu mezi nasazenými. V Austrálii téhle pobídky nedokázala využít a ztroskotala hned v prvním mači na těžké protivnici Biance Andreescuové. Úvod sezony se pražské rodačce nevyvedl, postupně se však lepší. Při generálce v Římě skolila i loňskou finalistku z Paříže Coco Gauffovou, se svým pracovitým tenisem si může vynahradit loňský rok, kdy po premiérové výhře musela z Roland Garros odstoupit kvůli nákaze covidem. Marie Bouzková slaví na turnaji v Guadalajaře postup do semifinále • Foto Profimedia.cz

PETRA KVITOVÁ věk: 33 let

na žebříčku: 10.

bilance na RG: 30:12

nejlépe na RG: semifinále (2012, 2020) Od ohromujícího titulu v Miami se po ní na dva měsíce slehla zem. Místo Stuttgartu zvolila odpočinek, v oblíbeném Madridu ztroskotala v úvodním zápase, z pomalé antuky v Římě se opět odhlásila. Pro třiatřicetiletou veteránku bude úspěchem každé kolo, motivovat by ji mohl fakt, že v úvodním pařížském zápase vypadla pouze jedinkrát, navíc je to už 13 let. Petra Kvitová • Foto Reuters

KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ věk: 31

na žebříčku: 16.

bilance na RG: 14:11

nejlépe na RG: semifinále (2017) I ona už dospěla do věku, kdy je antuková sezona spíš za trest než za odměnu. Zvlášť když si během prvního turnaje na oranžové hlíně ve Stuttgartu poranila koleno a herní praxi má teď menší. Z jedenácti účastí na Roland Garros se protloukla Karolína Plíšková dál než do 3. kola jedinkrát a dá se čekat, že i nyní to bude od prvního zápasu boj o holý život. Vždyť loni ji v Paříži nachytala už ve 2. kole domácí Leolia Jeanjeanová, v tu dobu až 227. tenistka žebříčku (2:6, 2:6). Karolína Plíšková v Římě prohrála hned úvodní zápas • Foto Reuters

KATEŘINA SINIAKOVÁ věk: 27

na žebříčku: 47.

bilance na RG: 10:8

nejlépe na RG: 4. kolo (2019) Světová deblová jednička se vrací do turnajového kolotoče po dvouměsíční pauze, kterou si musela vybrat po Miami, kde si obnovila zranění zápěstí. Roland Garros je jejím tradičně nejsilnějším grandslamem, nastupovat do něj nerozehraná je však velká komplikace. Snad zdraví vydrží a nastoupí do čtyřhry s Barborou Krejčíkovou. Kateřina Siniaková • Foto Pavel Mazáč / Sport

LINDA FRUHVIRTOVÁ věk: 18

na žebříčku: 56.

bilance na RG: 0:0

nejlépe na RG: ještě nestartovala První celá sezona v plné palbě na okruhu WTA je prubířským kamenem pro čerstvě osmnáctiletou slečnu. Provázejí ji vzlety i pády. Nyní se chystá na třetí grandslam kariéry mezi dospělými. Na předešlých dokázala vždy upoutat, loni ve Flushing Meadows postoupila do 2: kola, letos v Melbourne dokonce mezi šestnáct nejlepších. Linda Fruhvirtová • Foto Instagram.com/lindafruhvirtova

TEREZA MARTINCOVÁ věk: 28

na žebříčku: 91.

bilance na RG: 1:2

nejlépe na RG: 2. kolo (2021) Antuka není jejím silným povrchem, za úspěch lze považovat už to, že díky finále na menším turnaji ITF v Zaragoze vylepšila svůj žebříček na poslední chvíli natolik, že prošla přímo do hlavní soutěže Roland Garros. Tam se pokusí zapsat pátý vyhraný zápas na grandslamu v kariéře. Tereza Martincová • Foto Profimedia.cz

JIŘÍ VESELÝ věk: 29

na žebříčku: 452.

bilance na RG: 5:10

nejlépe na RG: 3. kolo (2017) Na prahu třicítky a po půlroční pauze se zraněným stehnem se snaží restartovat kariéru. Žebříčkově patří až do páté stovky, v Paříži však startuje přímo v hlavní soutěži díky chráněnému rankingu, který má hodnotu 94. Za posledních pět let vyhrál na Roland Garros jediný zápas, v případě dvoumetrového leváka půjde hlavně o nalezení sebedůvěry před travnatou částí roku, od níž si mnoho slibuje. Jiří Veselý • Foto Michal Beranek / Sport