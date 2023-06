Muchová je outsider, který si věří na postup: Ty máš svaly, já mám čáry

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Středeční hodinový trénink v areálu Jeana Bouina, který leží jen kousek od hlavního areálu, si ještě o něco prodloužila. I to je známka, že je Karolína Muchová fit a připravena čelit zatím největší výzvě kariéry. O postup do finále Roland Garros se dnes od 15.00 na Chatrierově stadionu utká s Arynou Sabalenkovou. A přestože má být podle bookmakerů pouze snadnou potravou pro světovou dvojku, sama si myslí něco jiného. „Půjdu tam určitě s tím, že chci vyhrát!“ hlásala po čtvrtfinále.

Na regeneraci měla Muchová po úterním střetu s Anastasií Pavljučenkovovou přes 50 hodin. Být v druhé půlce pavouku jako Iga Šwiateková, nedisponovala by ani polovinou téhle doby. Třikrát v minulosti už na tenhle problém křehká hráčka ve velkých grandslamových zápasech dojela, tentokrát se však Muchové v Paříži všechno náramně sešlo.

I v pozici outsidera si může hovět. Zvlášť když pro zasvěcené jde o velký klam. Sabalenková je sice šampionkou letošního Australian Open a bodově nejúspěšnější tenistkou sezony, antuka je ale jejím nejslabším povrchem. Vždyť až do letoška měla v Paříži maximum 3. kolo. Byť nedávno vyhrála velký turnaj v Madridu, pařížské podmínky jsou zcela jiné. Španělská metropole leží v nadmořské výšce téměř 700 metrů a míče tam sviští, francouzské hlavní město se nachází o 600 metrů níž.

Připočtěme k tomu top formu Muchové, která dělá z jejího aktuálního žebříčku 43 jen zavádějící číslo, a máme kulisy k nevyzpytatelnému mači. Koho z insiderů jste se zeptali na prognózu semifinále, odpověděl: 50 na 50.

Článek pokračuje pod infografikou.

Hráčka I. ČLTK si ve středu dopoledne zatrénovala pod dohledem týmu i rodičů. Táta Josef z pověrčivosti s omluvou odmítl žádost o interview. Jsou tu poslední kola grandslamu, zvyky se nemění. Ani tenistčin kouč Emil Miške nechtěl příliš rozebírat, jak přelstít běloruské kladivo.

„Přijeli jsme sem s nejvyššími cíli, takže pevně věřím, že to není Karolínin poslední zápas,“ prohlásil slovenský trenér. „Sabalenková je na tom podle žebříčku papírově nejlépe, ale vidíme šanci, jak ji porazit. Máme na to plán. Bude záviset na tom, jak ho Karolína bude schopná plnit. A také na soupeřce, kolik toho dovolí. Budeme se ale snažit eliminovat její hlavní zbraně. Tedy její drtivé údery z obou stran a servis,“ předestřel Miške taktiku, při níž bude muset šikula Muchová použít všechny údery, co má v arsenálu, sebrat soupeřce rytmus a snažit se, aby míček neletěl přes síť dvakrát stejně. A tím sokyni dostat do nekomfortních pozic, v nichž bude kazit.

Ty máš svaly, já mám čáry, to je heslo dne.

Mentálně se Muchová také musí připravit na chvíle, kdy bude jen sbírat balónky u plachty. „Jasně že tam bude hodně výměn, kdy to Sabalenka poměrně jednoduše pozabíjí. Nebo dá eso. Jsme připraveni na to, že tam bude hodně winnerů. To je její tenis, má vždy hodně vítězných úderů, ale také hodně nevynucených chyb. A my se budeme snažit o to, aby ty chyby byly vynucené,“ plánoval Miške.

Ať se dílo daří.