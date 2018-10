Češky prohrály na Turnaji mistryň. Plíšková a Kvitová mají přesto naději

Osmadvacetiletá Kvitová dnes podlehla obhájkyni titulu Dánce Caroline Wozniacké 5:7, 6:3 a 2:6 a má na kontě dvě porážky. Plíšková si výhrou nad Elinou Svitolinovou mohla zajistit prvenství v Bílé skupině, ale s výtečně hrající Ukrajinkou prohrála 3:6, 6:2 a 3:6 a její zápasová bilance je vyrovnaná 1:1.

Vítězka Turnaje mistryň z roku 2011 Kvitová postoupí do semifinále jen v případě, že porazí Plíškovou ve dvou setech a Svitolinová zdolá Wozniackou. Výhry Kvitové a Wozniacké by znamenaly konec obou českých tenistek v turnaji.

Plíšková má větší naději, může s Kvitovou i prohrát ve třech setech a v případě vítězství Svitolinové postoupí. Pokud Plíšková jakkoliv Kvitovou poprvé v kariéře na okruhu WTA porazí, zahraje si bez ohledu na duel Svitolinové s Wozniackou stejně jako loni semifinále Turnaje mistryň. Češky budou hrát ve čtvrtek jako první.

V zápase s Wozniackou - dlouhém dvě hodiny a dvacet minut - měla Kvitová 40 vítězných míčů a stejný počet chyb. "Každopádně jsem hrála líp než první zápas. To je na jednu stranu dobrý, ale už je možná pozdě se zlepšovat. Bohužel," řekla Kvitová.

Do Wozniacké se pustila zostra, ale ani jeden ze dvou brejkbolů v první hře nevyužila a podobně jako proti Svitolinové se jí nedařilo šance proměňovat. V utkání nakonec využila jen pět z 13 brejkbolů. "Většinou jsem třeba hned zkazila return, což je samozřejmě škoda a já si to uvědomuju. Když se to kupí a kupí, není nic příjemného vědět, že se to nepovedlo už předtím," konstatovala Kvitová.

Druhý set vybojovala, ale ve třetím po nepovedeném startu prohrávala 0:2. Následně vybojovala vlastní servis na 1:2 a všechnu energii dala do dalšího gamu. Měla brejkbol na 2:2, neuspěla a ve zbytku duelu už nestačila. "Odehrály jsme strašně dlouhé výměny v prvních dvou gamech, ale byly na její stranu. To mi vzalo pár sil, i mentálních. Bylo to pak hrozně těžké," řekla Kvitová.

Plíšková proti Svitolinové měla ve třetím gamu šest brejkbolů. Ve čtvrthodinové hře ale neuspěla a vzápětí přišla o podání. V prvním setu nakonec nevyužila ani jednu z osmi šancí na brejk. Ve druhé sadě se Češka výrazně zlepšila, hrála odvážně a vývoj měla pod kontrolou. Podobně jako Kvitová ale špatně začala rozhodující set, prohrávala 0:4 a byť bojovala a snížila, už zápas neotočila.

