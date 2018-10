Plíšková se sesypala? 6:0 je zrádný výsledek, jakoby se lekla, míní Kukal

Nejen on má jasno, kdy se zápas lámal v neprospěch Plíškové. „Dorazit game za stavu 6:0, 2:0 a 40:15, už podle mého ten zápas nemohla prohrát. Naopak by byl rychle konec a Plíšková by byla v úžasné pozici.“ Podle Kukala by byla favoritkou i ve finále. „Odpočatá a ještě sebevědomější by šla na Svitolinovou, která na kurtu dřela do úmoru tři hodiny. Není to jisté, ale přijde mi, že jeden game připravil Karolínu asi o titul.“

Jenže na kurtu v Singapuru se psal jiný příběh a Američanka převzala od své české soupeřky iniciativu. „Stephensovou vůbec neměla pustit do mače. Ona hraje sice takový nepříjemný stereotyp, ale zároveň nemá žádnou velkou zbraň kromě velice dobré předvídavosti a skvělého pohybu. Plíšková ji hnala, úplně jasně dominovala, i když jí vůbec nefungovalo první podání,“ analyzoval Kukal.

Turnaj mistryň: Stephensová - K. Plíšková 0:6, 6:4, 6:1. Velice slibný rozjezd, trpký konec

Ani jednoznačný průběh prvního setu nemusel přinést české hráčce jen sebevědomí. „Řeknu vám, že vyhrát v tenise 6:0 je hrozně zrádný výsledek. To už jsem nesčetněkrát zažil, že se vám takový výsledek dostane do hlavy, jdete zápas dál dorazit co nejrychleji a pak vás zaskočí první komplikace. Stephensová se vůbec neměla jak chytit, skoro to na mě působilo, jakoby se Plíšková toho průběhu lekla. Udělala nějaké lehké chyby, dala soupeřce šanci. A pořád se nemohla opřít o podání. Za celý zápas nedala eso. To byla zásadní chyba, že jí nefungoval první servis.“

Pak už se hrálo jen podle not americké soupeřky a Plíšková rychle začala ztrácet. „Jak druhý set nedorazila, úplně jí odešly nohy. Měla toho teď moc, hrála pořád každý týden, to se v kritickém stavu projeví.“

Celkově by Kukal za představení na Turnaji mistryň pochválil a slova uznání měl i pro její trenérky. „Je vidět výborná práce Stubbsové s Martínezovou. To jsou obě nadprůměrně inteligentní hráčky, které tenisu moc rozumí. V Singapuru chodila Plíšková krásně na síť, což by měla ještě víc, protože voleje umí. Ukázala, že při dobré práci se může dostat až na vrchol a teď mi přijde, že je opravdu na dobré cestě.“