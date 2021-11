Kdo je kdo na Turnaji mistryň: Češky, objevy, silačka i vzkříšená jednička

Dnes startuje tenisový Turnaj mistryň v mexické Guadalajaře . Do boje naskočí i dvě Češky, Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková, která je nejzkušenější a nejstarší hráčkou. Podívejte se, kdo se českým esům, které jsou ve stejné skupině Teotihuacán postaví? Vše o Turnaji mistryň najdete zde >>>

Konečně se stala silnou i na grandslamech, ve Wimbledonu a na US Open zapsala premiérová semifinále. Běloruská silačka hrála konstantně vyrovnaně celý rok, o čemž svědčí i úctyhodná zápasová bilance 44:16. Vyhrála turnaje na betonu v Abú Zabí a na antuce v Madridu.

Maria Sakkariová (4-Řec.)

Věk: 26

Výška: 172 cm

Letošní bilance: 36:18

Letošní tituly: 0

Letošní prize money: 1,7 mil. USD

Počet startů na Turnaji mistryň: 1

Nejlépe na Turnaji mistryň: debut

V šestadvaceti letech odehrála sezonu, jako ještě žádná jiná její krajanka. Jako první Řekyně postoupila do top 10 žebříčku, došla do semifinále grandslamu (Roland Garros a US Open) a kvalifikovala se na Masters. Toho je černým koněm, letošní bilanci proti hráčkám z top 10 má 7:3.