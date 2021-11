Plíšková v Mexiku jako na Sněžce: Tělo pálí, míče skáčou jak divé

V devětadvaceti letech si zahraje dámské Masters popáté. Debutovala na líných kurtech v Singapuru, naposledy se předvedla na neméně pomalých dvorcích v čínském Šen-čenu. Takové podmínky ranařkám jejího ražení nesvědčí, Karolína Plíšková se s nimi ale vždy dokázala popasovat. Třikrát za sebou prošla do semifinále Turnaje mistryň a i letos je pro ni postup ze skupiny základní metou.

V dalekém Mexiku nereptá, i když dotace turnaje oproti Číně spadla ze 14 na 5 milionů dolarů. Stejně jako ostatní účastnice je vděčná, že se po roční pauze Masters vůbec uskuteční.

Mexičtí pořadatelé se snaží, tenistky na letišti vítala kapela v sombrerech. Skupiny jsou pojmenované po starobylých aztéckých městech – Plíšková figuruje v té jménem Teothiuacán.

„Ani ten název neumím vyslovit,“ usmála se. Potká se v ní s krajankou Barborou Krejčíkovou (bilance 2:0), rozjetou Estonkou Anett Kontaveiteovou (3:0) a ve středu odstartuje na fialovém dvorci Estadio Akron de Tenis proti staré známé Garbině Muguruzaové (8:2).

Jaké jsou zatím dojmy z mexické výpravy?

„Už jsem tu asi týden a zvykám si na podmínky, které jsou dost jiné. Ale nemyslím si, že to bude o tom. Věřím, že v zápasech jsem vždycky lepší než na tréninku, takže uvidíme. Je ale fakt, že v takových podmínkách jsem nikdy nehrála. Jen jsem tu teď trénovala. Ale o tom, jak vypadaly tréninky, radši mluvit nebudeme.“ (smích)

V řídkém vzduchu tenisáky hodně letí, na druhou stranu jsou ale kurty pomalé a míče od nich vysoko odskakují. To je zrádný mix, co?

„Přesně tak. A ještě ke všemu se tady hůř dýchá. Já navíc hraju ploché údery a míče hodně letí, takže dost kazím. Prostě to není perfektní, ale to ani nepotřebuji k tomu, abych vítězila. Myslím, že se s tím pereme všechny.“

Co vám naopak v takovém extrému může vyhovovat?

„Těžko něco najít. (smích) Ba ne, určitě tady funguje servis. A třeba ten druhý je tady ještě těžší vzít než první. Nebo alespoň na něj načasovat return. Protože fakt nejhorší, co mi tady přijde, jsou odskoky míčů. Skáče to tady strašně vysoko a přijde mi, že i nepravidelně. Mám podezření, že jsou kurty trošku křivý. (smích) Nemám ideální timing na údery, který už asi nenajdu, protože zítra hraju. Ale tak půjdu tam s tím, co mám. Řekla bych, že se tady nikdo necítí super. Hrála jsem teda jen jednou s Badosaovou, jinak jsem využila sparingy nebo se mnou hrál Sascha (kouč Bajin). Uvidíme, jak budou vypadat zápasy.“

Ve výšce 1 566 metrů je tenisový zápas pořádná lopota. Dá se udýchat?

„Na to se dá zvyknout. To mi přijde asi nejsnazší část. Jednak se tady nehraje moc výměn a druhak jsem se za ten týden už docela adaptovala. První dny po příjezdu jsem se proto snažila trénovat ještě víc, abych se do toho dostala a co nejvíc si zvykla. Člověk se rychleji zadýchá, tady je to jiné i v tom, že vás trošku pálí tělo, je to prostě jiný pocit. Na druhou stranu tady není brutální vedro, je nějakých 30 stupňů, při večerních zápasech bude chladněji. Počasí je příjemný.“

Jak na vás zatím působí Guadalajara? Mexičané se snaží propagovat vlastní bohatou historii, jména skupinám dali po starých aztéckých městech.

„Jo, tak názvy skupin si ani nepamatuju a ani je neumím vyslovit. (smích) Myslím, že všechno to tady bude mít své plusy a minusy. Na jednu stranu je dobré poznat město, protože myslím, že bych se sem jinak nikdy nedostala. Turnaje se pořád opakují a WTA Finals bývá na stejném místě, teď by to bylo deset let v Číně. Tak jsem se aspoň podívala někam jinam. Na druhou stranu ty podmínky na hraní... Asi neměli moc na výběr, pořadatelství se řešilo na poslední chvílí. Ale já bych takový turnaj dala do víc neutrálního prostředí. Třeba do haly, tam by to bylo pro všechny stejné.“

Před měsícem v Indian Wells jste vypadla už ve 3. kole s Brazilkou Beatrice Haddadovou Maiaovou. Jaký byl program pak?

„Pár dní jsem si dala odpočinek, protože Indian Wells bylo nešťastné. Onemocněla jsem a musela se pak dát trošíčku do kupy, takže jsem asi týden nic nedělala. Pak jsem pomalu začala s kondicí, trénovala jsem docela dost. Byli jsme dva a půl týdne ve Španělsku a týden už jsem v Mexiku. Takže mám za sebou tři a půl týdne docela dost tvrdýho tréninku. I z toho důvodu, že po tomhle turnaji už pak není tolik času na delší přípravu na další rok, jelikož končíme celkem pozdě a chci si tam dát dva týdny dovolené. Takže pak by to byla taková rychlovka. Takže tohle byl takový malý tréninkový blok, který jsem neměla od začátku antuky. Docela se to hodilo.“

Za poslední dva měsíce od čtvrtfinále US Open máte odehrané dva zápasy. Je to plus či minus na sklonku sezony?

„To se teprve uvidí. Ale já už byla tak unavená a cestovat na turnaje pro mě nemělo velký smysl, protože jsem se na Masters kvalifikovala docela brzy. Takže jsem chtěla spíš potrénovat. V tomhle roce jsem měla hodně zápasů, léto pro mě bylo super úspěšné, takže doufám, že v tom zvládnu pokračovat.“

Letošní Turnaj mistryň je zvláštní i v tom, že z osmi hráček je šest debutantek. Vy půjdete už do pátého Masetrs, jste nejzkušenější a také nejstarší z celého startovního pole. Může to být výhoda?

„Samozřejmě výhoda to je, protože spousta holek tady nehrála a formát je trochu jiný než na normálních turnajích. Prohrajete a nekončíte, ale musíte se rychle přehodit na další zápas. Na to je třeba si zvyknout. Ale na druhou stranu vidím, že holky, které tu hrají poprvé, jsou natěšené, mají radost, že jsou tady a nestarají se o nic jiného. Všechny měly skvělý rok, některé měly šíleně dobré poslední měsíce jako Anett (Kontaveitová), která je v mé skupině. Některé hrály v poslední době dobře, jiné zase dříve v sezoně, takže bude záležet, jak se všichni cítí teď. Ale já věřím, že mi zkušenosti můžou pomoct, abych se skupinou probojovala dál. To se mi vždy kromě jedné účasti povedlo. Uvidíme. Postup ze skupiny je pro mě zatím priorita.“

Za tím vykročíte zápasem proti staré známé Garbině Muguruzaové. Co od něj čekáte?

„Hrály jsme spolu hodněkrát, ale za poslední dva tři roky jsme se nepotkaly. Ona je teď s Conchitou (bývalou trenérkou Plíškové Martínezovou), ale nemyslím, že by to mělo mít vliv. Navzájem se známe, ale v těchto podmínkách vůbec nedokážu předpovídat, jak zápas dopadne. Na trénincích jsem dělala hodně chyb kvůli tomu, jak míče skáčou a létají. Bude to chtít zůstat trpělivá a neztratit nervy.“