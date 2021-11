Krejčíková, nebo Plíšková? České derby nerozhodne, záleží na Estonce

Nejblíže semifinále je Španělka. Ta projde dál v případě jakékoliv výhry nad dvanáct zápasů neporaženou Kontaveitovou. S jedinou výjimkou – a tou je dvousetové vítězství Karolíny Plíškové nad Barborou Krejčíkovou a její výhra ve třech sadách. Naopak výsledek českého zápasu může být zcela irelevantní, pokud Muguruzaová vyhraje ve dvou setech.

Takové scénáře předestřel páteční noční zápas, v němž Krejčíková skvěle rozehrála duel se Španělskou, aby ho nakonec po 130 minutách ztratila 6:2, 3:6, 4:6. Byla to pátá porážka šampionky Roland Garros za sebou, po níž ale neklopila hlavu. „Ukázala jsem mnohem lepší výkon než v prvním utkání. Pořád mám šanci na postup, což je super. Budu makat, abych ji proměnila,“ hlásila Krejčíková, kterou dál posune pouze dvousetová výhra nad krajankou a zároveň výsledek 2:0 pro Estonku.

I Plíšková musí věřit v pomoc Kontaveitové, případně ve svůj triumf na dva sety a výhru Muguruzaové ve třech. S Krejčíkovou se letošní finalistka Wimbledonu utkala dvakrát a dvakrát zvítězila. Jeden zápas je však starý 10 let a druhý 2 sezony. Vidina českého derby na Masters, které si již v minulosti vyzkoušela úspěšným vystoupením proti Petře Kvitové, ji nechávala chladnou. „Speciální to pro mě určitě není, i když vím, že to bude určitě sledovanější zápas než třeba s Kontaveitovou. Pokusím se dát nervy a to, že jsme ze stejné republiky, stranou a odehrát dobrý zápas,“ plánovala.

Postupové scénáře ze skupiny • Foto iSport.cz

S Krejčíkovou se v Mexiku potkala na společenských akcích nebo při trénincích. Každá hráčka má s sebou svůj tým, není důvod se příliš družit. „Řekneme si ahoj a to je tak všechno,“ popisovala KP, která má v profesionální kariéře s krajankami skóre 37:20. A vyhrála proti nim 17 z posledních 21 utkání.

„Už jsem si na derby zvykla. Na začátku to bylo asi jednodušší, protože jsem furt hrála nahoru, nebyla jsem favoritkou. Když jsem hrála s Petrou (Kvitovou), se Šafi, se Strýckou, všechny byly přede mnou. Neměla jsem na sebe tlak, který jsem měla posledních pár let, protože skoro všechny byly za mnou a měla jsem je porazit. Ale třeba jednou, když jsem hrála se Šafi před nominací na Fed Cup, tak jsem si říkala, že zápas určitě ovlivní, jestli tam budu, nebo ne. Takže jsou tam pidi midi myší války, ale na to se dá zvyknout,“ smála se a při připomínce, že nyní je až čtvrtá a Krejčíková třetí v pořadí WTA, ještě dodala: „Hraju nahoru. Nemám co ztratit, jdu do toho.“