Turnaj mistryň: Šwiateková jde do semifinále, Gauffová přišla o naději

Trojnásobná grandslamová vítězka Šwiateková porazila Garciaovou podruhé v kariéře a oplatila ji letošní porážku z domácího turnaje ve Varšavě. Nasazená jednička se stala po Marii Sakkariové z Řecka druhou jistou semifinalistkou Turnaje mistryň. Polka vyhrála pošesté za sebou a připsala si 16. triumf z posledních 17 zápasů. Po vítězství na US Open ji zdolala jen Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Ostravě.

Jednadvacetiletá Šwiateková sice přišla ve třetí hře první sady o servis, díky dvěma brejkům ale vývoj setu otočila a získala jej ve svůj prospěch. Ve druhé sadě už byla Polka při podání stoprocentní. Po hodině a pětadvaceti minutách hry proměnila první mečbol.

Varšavská rodačka zatím ztratila na Turnaji mistryň jen deset her a připsala si 14. vítězství proti hráčce z první desítky za sebou. Šwiateková je také první hráčkou po Petře Kvitové, která se probojovala do semifinále prestižního turnaje před dovršením 22 let. České tenistce se podobný počin povedl v roce 2011.

Postup Šwiatekové stvrdila Kasatkinová. Nasazená osmička sice prohrávala v prvním setu s Gauffovou 1:4, dokázala ale vývoj zvrátit a v dramatické zkrácené hře uspěla 8:6. Ve druhé sadě přišla Ruska dvakrát o servis, díky třem brejkům ale dotáhla duel k důležitému vítězství. O druhé postupové místo se utká v sobotu s Garciaovou.

Tenisový Turnaj mistryň ve Fort Worth:

Dvouhra - skupina Tracy Austinové:

Šwiateková (1-Pol.) - Garciaová (6-Fr.) 6:3, 6:2, Kasatkinová (8-Rus.) - Gauffová (4-USA) 7:6 (8:6), 6:3.

Čtyřhra - skupina Pam Shriverové:

Kuděrmětovová, Mertensová (4-Rus./Belg.) - Danilinová, Haddadová Maiaová (7-Kaz./Braz.) 6:4, 6:3.