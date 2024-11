Sabalenková: ranařka s balancem na riziku. Ovládne nyní Turnaj mistryň?

Video se připravuje ... Aryna Sabalenková ke konci sezony uchvátila světový trůn a po Rijádu, kde v sobotu odstartuje tenisový Turnaj mistryň, hodlá na vrcholu setrvat minimálně do Vánoc. „Aby Aryna byla dominantní světovou jedničkou, je moc důležité, aby si věřila,“ říká Lucie Hradecká, vítězka Roland Garros a US Open ve čtyřhře, která pro Sport Magazín a web iSport.cz analyzovala hru běloruské hvězdy. „Když hrajete na riziku, bez sebedůvěry to nejde. Ale už je obouchaná a měla by to zvládnout. Věří svému tenisu a tomu, co dělá,“ dodává dvojnásobná olympijská medailistka.

Pohyblivost „Poznávací znamení Aryny? Ohromná síla! Když se člověk podívá na její postavu, řekne si, že si tenis zvolila správně. Je veliká, mohutná. Takže když se pere, moc sil jí to nestojí. Je podobně stavěná, jako byla Serena Williamsová. Mohutné a větší hráčky mají většinou problém s pohybem. Ona ne. Nefunguje na ni, že soupeřka ji zkusí rozběhat. Tím, jak je veliká, nepotřebuje tři, čtyři kroky jako menší hráčky, stačí jí jen dva a dosáhne na míček. U ní musíte opravdu jen využít toho, že třeba nebude mít dobrý den.“

Oblíbené přestřelky „Tenis má založený na tom, že chodí do každého míče opravdu na 100 procent. U jejích zápasů si můžete být jistí, že to nikdy nebude pomalý tenis. Nebojí se do toho bouchnout za jakéhokoliv stavu. Nemá obavu, že balon zkazí. Bere to tak, že když zkazí, tak pak se zase hraje další balon a nic se neděje. Hrála jsem proti ní debla na trávě a měly jsme tam pár hezkých přestřelek.“

Vylepšený servis „Dva roky zpátky měla velké potíže s druhým servisem. Vůbec jí nešel a měla strašně dvojchyb. Teď si druhý servis víc chrání. Umí ho i líp umístit i rozrotovat. Ne však na úkor razance, pořád jí to letí. Dokázala najít balanc mezi razancí a rizikem. Dává rány, ale i umístěné. Když jí servis sedne, těžko se to zvládá. Hodně soupeřek už musí předem tipovat strany, kam míček ze servisu pošle. Někdy to bývá kontraproduktivní, protože už nehrajete svoji hru, ale snažíte se vymýšlet.“

Drží se čáry „Forhend - její nejlepší úder. Je to dané razancí, ale také dobrým postavením na kurtu. Málokdy se stane, že se dostane metr, metr a půl za základní čáru. Snaží se hodně držet čáry a vzít tím i soupeřce čas. Jednou vedle mě v Miami trénovala, trenér jí napaloval míčky z koše a nutil ji, aby do toho chodila a mlátila to tam hlava nehlava. Z dvaceti balonů jí spadly do kurtu jen dva. Říkala jsem si, že to je zajímavá cesta, ale očividně jí vyhovuje. Hru vyleštila tak, že to z těch autů dokázala dostat do kurtu.“

Volba úderů „Ani bekhend nemá slabší. Rozhodně ne takový, že by soupeřky hrály cíleně do něj. Oba údery má hodně vyrovnané. Když jí hodíte balon na střed, oběhne si to na forhend. Ovšem ne kvůli horšímu bekhendu, nýbrž proto, že pak má lepší přehled o tom, kde je soupeřka. U bekhendu je člověk víc zavřený, takže tam takový rozhled není.“

Aktivní přístup „Španělky nechají míček dopadnout, vyskočit a až pak, po kulminaci, ho hrají zpátky liftem. Ona hraje míček spíš před kulminací a tolik liftu tam nemá. Na druhou stranu nehraje úplné halfvoleje, protože to by bylo strašné riziko a u ní vzhledem k razanci jejích úderů naprosto zbytečné. Každopádně nečeká, co míček udělá, ale jde si pokaždé pro něj. Není to tak, že balonek hraje jí, naopak ona je ta, která tvoří hru.“

Mentální příprava „Chvíli spolupracovala s psycholožkou, ale pak s ní asi po dvou měsících skončila. Uvědomila si, že na kurtě je všechno jenom na ní. Když hráčce říká trenér nebo mentální kouč, co má na kurtě dělat, ale sama hráčka to tak necítí, nemůže to být nikdy stoprocentní. Takže si i mentální stránku začala řídit sama. S vyhranými zápasy se dostanete do transu, že se vám všechno zautomatizuje. Pak už dopředu víte, kam to asi soupeřka bude hrát. Ona právě tímhle vyhrává spoustu zápasů a turnajů.“