Muchová nehraje, místo na Masters odevzdala do rukou konkurentek. Šwiateková „vyhrožovala“
Již jen dva týdny zbývají nejlepším tenistkám sezony, aby zabojovaly o účast na Turnaji mistryň. Poslední volné místo zatím drží wimbledonská finalistka Karolína Muchová s náskokem solidních 545 bodů na devátou Polku Igu Šwiatekovou. Do hry může vstoupit ještě i desátá Ukrajinka Marta Kosťuková. Obě aspirantky na Masters hrané v Indian Wells od 8. do 15. listopadu mají plný kalendář, nastoupí na pětistovkách v Ning-po i Tokiu. Zato Muchová nemá přihlášený ani jeden z těchto turnajů.
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Třicetiletá rodačka z Olomouce se udržela v čele závodů o Turnaj mistryň díky slzavým scénám na víkendové tisícovce ve Wu-chanu. Někdejší světová jednička Šwiateková tam překvapivě podlehla v semifinále 5:7, 1:6 krajance Maje Chwaliňské. Od koncovky první sady se potýkala se zraněním levého stehna, slzela. Pokud by Šwiateková ve Wu-chanu dokráčela k titulu, měla by už Muchovou za sebou. Takto má před sebou sprint o Turnaj mistryň, do kterého jde zraněná.
„Vážně doufám, že bude brzy v pořádku a kvalifikuje se. Hned mi taky po zápase řekla: Jestli mi to nevyjde, tak tě zabiju! Ale jsme spolu v pohodě,“ prozradila s úsměvem vítězka Chwaliňská, co jí řekla krajanka.
Co Šwiateková potřebuje?
Šwiateková potřebuje v Ning-po a Tokiu získat titul (500 bodů) a zapsat minimálně další čtvrtfinále (108 bodů). Či dvakrát dojít do finále (325 bodů za každé).
„Bylo by skvělé, kdybych byla již kvalifikovaná, ale tohle je výsledek celé sezony. Je to důsledek toho, že jsem nemohla hrát v Madridu nebo třeba brzké prohry v Miami. Bylo víc zápasů, které jsem neměla prohrát. Určitě jsem motivovaná na Turnaj mistryň postoupit. Mám pocit, že teď hraju dobře, odpočinu si, pojedu do Ning-po a uvidím, jak to půjde. A když to nevyjde, můžu vyrazit na delší dovolenou,“ líčila Šwiateková.
Svou šanci má stále i Kosťuková. Ta by však musela odehrát téměř bezchybný zbytek sezony a z posledních dvou turnajů získat titul a finále. Otázkou také zůstává, jak zareaguje Muchová. V pavouku v Ning-po její jméno nenajdete, případně by však mohla vyrazit do Tokia a požádat o volnou kartu. Česká tenistka se již kvalifikovala na Turnaj mistryň v roce 2023, tehdy však v mexickém Cancúnu nestartovala kvůli zranění zápěstí.
Účast v singlovém pavouku v Indian Wells má jistou Linda Nosková podle pravidla WTA, které automaticky garantuje místo nejvýše postavené grandslamové vítězce roku, která se nekvalifikuje přímo. A v deblu nebude chybět pár Kateřina Siniaková – Taylor Townsendová.
Žebříček WTA Race pro Turnaj mistryň
|Poř.
|Hráčka (Stát)
|Body
|1.
|Rybakinová (Kaz.)
|7 503 B
|2.
|Sabalenková (Běl.)
|6 560 B
|3.
|M. Andrejevová (Rus.)
|6 371 B
|4.
|Pegulaová (USA)
|5 835 B
|5.
|Gauffová (USA)
|5 774 B
|6.
|Svitolinová (Ukr.)
|5 131 B
|7.
|Muchová (CZE)
|4 735 B
|8.
|Nosková (CZE)
|4 354 B
|9.
|Šwiateková (Pol.)
|4 190 B
|10.
|Kosťuková (Ukr.)
|3 921 B
* Pozn.: Linda Nosková má účast jistou coby jediná letošní grandslamová vítězka, která se nemusí kvalifikovat přímo.