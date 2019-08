Djokoviče před startem US Open trápí puchýře, dvakrát přerušil trénink | iSport.cz

"Je to jenom maličkost, neomezuje mě to. Puchýře má každý druhý. To mi opravdu žádné starosti nedělá," řekl novinářům nejvýše nasazený dvaatřicetiletý Srb, který se v pondělním utkání úvodního kola střetne s Robertem Carballésem ze Španělska.

Ani na newyorském betonu nechce Djokovič opustit svůj tradiční styl, kdy k míčům nedobíhá, ale spíše doklouzává. "Je mi celkem jedno, jestli to je na antuce, trávě nebo tvrdém kurtu. Mám poměrně ohebné kotníky, to mi pomáhá dostat se lépe k úderům, k agresivnějšímu stylu hry," vysvětlil.

V červenci Djokovič porazil ve wimbledonském finále Rogera Federera a vyhrál čtvrtý z pěti posledních grandslamů. Celkem jich má na kontě 16. "Současný tenis je především o grandslamech, to je bez debat. O to větší je moje motivace," doplnil.