US Open | Neoblíbený rozhodčí Ramos nebude řídit zápasy sester Williamsových | iSport.cz

Rozhodnutí, že Portugalec Carlos Ramos nebude na letošním US Open řídit zápasy sester Williamsových, prozradil před turnajem šéf rozhodčích Soeren Friemel. „Vybrali jsme ty nejlepší rozhodčí a je tam nějaká flexibilita,“ přiznal.

„Není to poprvé, co jsme udělali rozhodnutí, které prospěje turnaji. Je to dobré pro hráče, je to dobré pro rozhodčí. A nakonec je to dobré i pro ty zápasy,“ vysvětlil.

Kontroverze mezi Serenou Williamsovou a Carlosem Ramosem naplno vypukla při loňském finále US Open, ve kterém Američanka podlehla v té době vycházející hvězdě z Japonska – Naomi Ósakové.

Vše začalo na začátku druhého setu momentem, kdy trenér Williamsové Patrick Mouratoglou v hledišti nenápadně gestikuloval rukama směrem ke své dlouholeté svěřenkyni. Portugalský sudí si to vyhodnotil jako nedovolené koučování a americké tenistce udělil první varování. Po rozsekání rakety přišel trestný fiftýn a po dalších hádkách i trestný gem.

„Zpochybnil jsi můj charakter. Jsi lhář a dlužíš mi omluvu. Jak si vůbec můžeš dovolit o mně říct, že podvádím? Ukradl jsi mi bod, takže navíc jsi ještě zloděj!“ křičela na Ramose.

„Dokud budeš žít, už nikdy nebudeš řídit můj zápas,“ pokračovala ve výlevu a na pozápasové tiskové konferenci obvinila rozhodčího ze sexismu. Za své chování pak vyfasovala pokutu v přepočtu 375 tisíc korun. Přání o neřízení zápasů se Sereně splnilo. Od té doby se s uznávaným umpirovým rozhodčím na kurtu nepotkala a na letošním US Open bude jejich oddělení oficiální.

Vedení turnaje ale odmítá, že by vyslyšelo žádost tenistky. Má jít o kolektivní rozhodnutí mezi rozhodčími. „Nakonec je naším cílem, aby každý zápas řídil ten správný rozhodčí. Na základě těchto faktorů bylo dohodnuto, že Carlos Ramos nebude řídit žádný ze zápasů sester Williamsových,“ vysvětlil Friemel.

Záměrné nenasazování rozhodčích na určité tenisty je možná neobvyklé, ale není unikátní. Třeba Brazilec Carlos Bernardes dlouho neřídil zápasy Rafaela Nadala poté, co se pohádali na turnaji v Riu 2015.

Carlos Ramos je jedním z nejuznávanějších tenisových rozhodčích, během téměř 30leté kariéry už řídil 10 grandslamových finále a na začátku sezony rozhodoval i semifinále Australian Open mezi Petrou Kvitovou a Danielle Collinsovou. Vedle Sereny Williamsové ho nemá příliš v lásce ani Andy Murray. Konflikt měl i s Nickem Kyrgiosem, Australan má ale problémy s velkou částí rozhodčích.

„Carlos pracoval pro všechny ostatní grandslamy. Řídil Davis Cup i Fed Cup. Chystá se na další finále Davis Cupu, takže stále patří mezi nejschopnější rozhodčí,“ uznal Soeren Friemel. Vedení US Open, které začne v pondělí, se ale rozhodlo další scénu neriskovat.

"Umpires are considering refusing to officiate matches involving Serena Williams, such is the level of discontent over the treatment of Carlos Ramos during and after the US Open final."

