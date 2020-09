US Open ONLINE: Muchová hraje o osmifinále, bojuje s Cirsteaovou

Karolína Muchová na US Open vyřadila Venus Williamsovou • ČTK

Tenistka Karolína Muchová hraje v sobotním programu o vylepšení svého maxima na grandslamovém US Open. O postup do osmifinále dvacátá nasazená v New Yorku bojuje v druhém utkání na kurtu číslo sedm areálu ve Flushing Meadows s Rumunkou Soranou Cirsteaovou. Duel před prázdným hledištěm sledujte na iSport.cz ONLINE.