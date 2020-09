Manažer Petera chválí progres Muchové: Nekoupí si auto, ale bolest

Tři roky pomáhá Tomáš Petera Karolíně Muchové, aby z téhle nebývalé nadané olomoucké rodačky vyrostla hvězda světového formátu. Zabere to ještě čas, zvlášť při práci na fyzičce, ale směr vzhůru je zřejmý.

Po restartu vyhrála Muchová v Americe tři ze čtyř zápasů, vzala i set Naomi Ósakaové. Musíte mít radost, že?

„Jsem rád, že na US Open překonala hlavně první kolo, které mi přišlo dost těžké. Hrát s Venus (Williamsovou) na Arthurovi Ashovi není legrace. Druhé kolo byla za mě povinnost vyhrát. Dobré je, že oba zápasy zvládla ve dvou setech, protože energii bude potřebovat. Má pořád trošku problémy, že ztratí koncentraci, když cítí, že má zápas pod kontrolou. Sama si ho zbytečně zkomplikuje. Jsem rád, že to teď neudělala. Přijde mi, že mají v New Yorku v týmu dobrou atmosféru, všechno si sedá. Je vidět, že David (Kotyza) udělal kus práce. Jak jsem od toho odtržený, snáz to poznám. Když ji sleduji jednou za čtrnáct dní, vidím progres na věcech, na kterých pracovali. Za to jsem šťastný.“

V čem je největší pokrok?

„Upravovali bekhend, když to zjednoduším. A teď je schopná změny implementovat do hry víc a víc. Sama se přesvědčuje, že to funguje.“

Kouč Kotyza říkal, že od ní bude chtít efektivnější tenis, efektně hraje hodně. Je na ní vidět i v tomhle ohledu pokrok, nebo si to jen vsugerováváme?

„Mám na to úplně stejný názor. Přijde mi, že to tak je, ale nevím, jestli si to říkám, protože to chci, anebo to tak skutečně je. (směje se) U Káji byl dřív problém, že zahrála třeba dva fantastický body, ale jen z nich nejde žít. Světové