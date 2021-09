Krejčíková porazila Rachimovovou 2:0, v osmifinále ji čeká Muguruzaová

V premiérové hlavní soutěži US Open si zatím vede skvěle. Česká tenistka Barbora Krejčíková dnes na turnaji v New Yorku uspěla i ve třetím kole, v němž porazila mladou Rusku Kamillu Rachimovovou 6:4, 6:2. Postoupila tak do osmifinále, v němž ji čeká světová desítka ze Španělska Garbiñe Muguruzaová.