Insider o US Open: Proč nemá New York rád Djokera a Krejčíková je nadějí

Poslední grandslam sezony, newyorské US Open, je v plném proudu. České tenistky měly na turnaji velmi vysoké početné zastoupení a několik z nich ještě může pomýšlet na celkový triumf. Nejen o českých vyhlídkách na turnaji v rámci ženského pavouku jsme se bavili s redaktorem deníku Sport Janem Jarochem, který informuje čtenáře deníku Sport přímo z New Yorku.

V rámci night session Karolína Plíšková přetlačila Amandu Anisimovou ve třech setech. A spolu s Petrou Kvitovou a Barborou Krejčíkovou může stále snít o triumfu ve Flushing Meadows. Největší nadějí zůstává Krejčíková, ačkoli si už sama postěžovala na náročný program, vzhledem k tomu, že stále naplno kombinuje singl i debl. A proč New York nemá rád Novaka Djokoviče , který byl loni z turnaje diskvalifikován poté, co nastřelil čárovou sudí? Nejen to se dozvíte v tenisovém Insideru.