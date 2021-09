Bizarní trest. Dostat pokutu za růžovou tašku je špatný vtip, nechápe tenista

Barbora Krejčíková během zápasu 3. kola US Open proti Ruskce Rachimovové • profimedia.cz

Barbora Krejčíková slaví postup do osmifinále US Open • profimedia.cz

Petra Kvitová vypadla ve 3. kole US Open • Reuters

Karolína Plíšková na US Open válí i bez svého trenéra Saschi Bajina • ČTK / AP / Frank Franklin II

Karolína Plíšková si na US Open zahraje osmifinále • ČTK / AP / Elise Amendola

Karolína Plíšková zdolala Ajlu Tomljanovicovou a na US Open postoupila do osmifinále • Profimedia.cz

Kvůli této růžové tašce dostal Reilly Opelka pokutu na US Open • Profimedia.cz

Americký tenista Reilly Opelka se ohradil proti pokutě, kterou na US Open dostal za to, že na kurt nastoupil s neschválenou taškou. Čtyřiadvacátý hráč světa musí zaplatit deset tisíc dolarů (asi 214 tisíc korun).

Opelka před utkáním druhého kola přišel na kurt s růžovou taškou se znakem belgické galerie. Logo však přesáhlo povolené rozměry a vedení turnaje za to čtyřiadvacetiletého tenistu potrestalo.

„Vážně? Dostat pokutu za růžovou tašku je špatný vtip,“ řekl Opelka po sobotním postupu do osmifinále po výhře nad Nikolozem Basilašvilim z Gruzie. „Rozhodčí mi říkal, že jsem si to měl nechat před zápasem přeměřit a nařídil mi, ať to zakryju,“ dodal.

O pokutě od vedení newyorského grandslamu se poté dozvěděl až od novinářů. „Nikdo mi o tom nedal vědět, což je ještě víc komické. Snad aspoň peníze půjdou na dobrou věc. Když už mi chtějí vzít deset tisíc, tak doufám, že neskončí u nějaké velké firmy,“ prohlásil Opelka.

Čtyřiadvacetiletý Američan také uvedl, že podobnou tašku měl už na French Open. Pro US Open si nechal logo zmenšit, avšak při výrobě v Evropě podle něj došlo k chybě při převodu z palců na centimetry.

„Myslím, že trest je trochu přehnaný. Nejsem tady od toho, abych přeměřoval znaky. Mám jiné starosti, mojí prací je vyhrávat zápasy,“ dodal Opelka, který se v prvním grandslamovém osmifinále v kariéře utká s Jihoafričanem Lloydem Harrisem.