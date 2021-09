Tenisové královny dramatu. Prohřešila se Krejčíková proti etiketě?

Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále US Open • FOTO: ČTK / AP / Frank Franklin II PŘÍMO Z US OPEN | Garbině Muguruzaová obvinila svou přemožitelku Barboru Krejčíkovou z neprofesionálního chování. Čtvrtfinalistku US Open podezírala, že se nechala takticky ošetřit a prodlužovala v rozhodujícím tiebreaku výměny, aby si oddechla. Tohle si tenistky mezi sebou nedělají, láteřila sošná Španělka. Přitom ji samu během utkání ilegálně koučovala z boxu Conchita Martínezová. Tak kdo je tu drama queen? Zprvu to vypadalo, že Garbině Muguruzaová soupeřce ani nepodá ruku. Po mečbolu nakrknutě zamířila k lavičce, pak se k síti vrátila. „Omlouvám se,“ vzkazovala Barbora Krejčíková. „Tak neprofesionální,“ odsekla nakvašeně poražená. „Hráčka by měla vědět, jak se má v určitých momentech chovat a je pravda, že jsem nebyla nadšená, jak vypadal konec zápasu,“ líčila nedlouho poté rodačka z venezuelského Caracasu na tiskové konferenci. Tak těžce kousala porážku 3:6, 6:7 (4). Prohřešila se skutečně Krejčíková proti tenisové etiketě? Sport přináší anatomii celého popůlnočního dramatu.

Předehra Set a půl byla Muguruzaová v osmifinálovém klání na ručník. Ztrácela 3:6 a 0:4, Krejčíková ji týrala ostrými liftovanými údery a kontrolovala utkání. S blížícím se koncem však ubrala na razanci, nechala hrát soupeřku a ta se dostala do laufu. Přišla otočka na 4:5 a už v tu chvíli česká hráčka požádala sudího na umpiru o přivolání lékařky, sedíc na lavičce si masírovala levou stranu břicha. Medical timeout mohl přijít až po konci sady, kdyby Muguruzaová v příští hře využila jeden ze tří setbolů. Česká tenistka Barbora Krejčíková v zápase s Garbině Muguruzaovou, ve kterém vybojovala postup do čtvrtfinále US Open • Foto Reuters

Ošetření Do šatny Krejčíková odešla za doprovodu lékařky za stavu 5:6. Nutno podotknout, že během výměny stran a před vlastním servisem. Vychladnout musely obě dvě hráčky, pro podávající jde ale o větší problém. Čím si v tu chvíli procházela? Naznačovala, že se jí točí hlava, zápas byl přerušený na devět minut. Zvlášť na letošním US Open jde o citlivé téma po dlouhých pauzách Stefanose Tsitsipase mezi sety, které popudily jeho soupeře i diváky. Když se Krejčíková vrátila, rozlehlo se Ashovým stadionem krátké bučení. Česká tenistka však neporušila jediné pravidlo. Krejčíková musela být v zápase ošetřována • Foto Profimedia.cz

Koncovka Co nahrává spikleneckým teoriím o taktické pauze je fakt, jak Krejčíková hrála po návratu ze šatny. Získala dalších sedm fiftýnů zápasu. Servis si obhájila čistou hrou, během níž trefila tři vítězné údery a podstoupila dlouhé výměny, během nichž letěl míček přes síť 19krát a pak 15krát. Za tiebreak však může Muguruzaová spílat jen sama sobě. Všech sedm bodů získala Krejčíková po jejích chybách – třech nevynucených a čtyřech vynucených. Španělka se prohřešila proti základnímu pravidlu: místo na sebe se soustředila na soupeřku. Hnala mezi výměnami, nechtěla Krejčíkové dopřát čas vydechnout. Dívala se vyčítavě na rozhodčího, když si pětadvacetiletá Češka vzala před jejím podáním čas, otřela se ručníkem a ukázala, že umí vést zápasy jako veteránka. Znovu žádná podpásovka ale hra v rámci pravidel. Barbora Krejčíková porazila Muguruzaovou • Foto Profimedia.cz

Nepovolené koučování Za hranicí regulí bylo naopak počínání týmu Muguruzaové, jež by si měla sáhnout do svědomí. Trenérka Conchita Martínezová gestikulovala z hráčského boxu, svěřenkyni dávala pokyny, aby hru roztáhla víc do stran, když se zprvu zdálo, že má Krejčíková potíž s břišním svalem. Sudí na umpiru, Němec Nico Helwerth, jenž například řídil letošní mužské finále Australian Open, neviděl, či jen nezasáhl. Přitom jsou to jen tři roky, co Flushing Meadows zažilo finálový skandál v zápase mezi Naomi Ósakaovou a Serenou Williamsovou, při kterém byla Američanka za nepovolené koučování potrestána. Garbiñe Muguruzaová nesla závěr zápasu těžce • Foto Reuters

Co se dělo s Krejčíkovou Česká vítězka po utkání nejásala. Dlouho seděla na lavičce s hlavou v dlaních, pozápasové interview na kurtu se neuskutečnilo. Po několika minutách se ztěžka zvedla a podpíraná dvěma lidmi pomalu zamířila do šatny. Vynechala i tiskovou konferenci, její výroky zprostředkovali novinářům zástupci turnaje. „Na konci zápasu jsem trpěla a ještě teď mi je mizerně. Vůbec nevím, co se stalo, ale nemohla jsem dýchat. Točila se mi hlava, celý svět se třásl. Něco takového se mi ještě nestalo,“ popisovala. Její líčení událostí nechává vzpomenout na letošní Wimbledon a případ osmnáctileté britské hvězdičky Emmy Raducanuové. Ta v Londýně ohromila, pak skrečovala osmifinále na velkém kurtu, když se pod tíhou okamžiku taktéž necítila dobře a nemohla dýchat. Něčím podobným si mohla projít vysílená Krejčíková. Těšila se na velký kurt, nastoupila na tom největším z celého světa. Sebedůvěra není její zbraní, a když měla při debutu na US Open na dosah čtvrtfinále, vše se mohlo smísit dohromady. Stres, dlouhé čekání na noční zápas, vyčerpání z brutální sezony, v níž hrála už 104. utkání. Barboře Krejčíkové se při zápase s Muguruzaovou udělalo nevolno • Foto Profimedia.cz

Vysílená Ráno před zápasem postával tenistčin kouč Aleš Kartus před manhattanským hotelem. Popíjel kafe a líčil, že má až do páté hodiny odpolední volno. Slečna z Ivančic už nemá kde brát, zrušila dopolední rozehrávku. Zápas byl na programu až jako poslední v programu. Kvůli předchozí vleklé mužské bitvě začínal v jedenáct v noci a končil po jedné ráno. To s organismem zamává. Krejčíková je vysílená, viditelně pohublá. Veze se na vlně euforie, ale také jede přes závit a hledá své limity. Je štěstím v neštěstí, že s Kateřinou Siniakovou prohrály už v prvním kole čtyřhry a může se soustředit jen na jednu disciplínu. Krejčíková musela být v zápase ošetřována • Foto Profimedia.cz

Střet se Sabalenkovou Newyorská mise Krejčíkové se protáhla o další dva dny. V úterý čeká světovou devítku střet o semifinále s dvojkou – běloruskou silačkou Arynou Sabalenkovou. Obě mají letos už na kontě 42 výher, spolu s Ashleigh Bartyovou nejvíc z celé konkurence na WTA Tour. Jediný vzájemný zápas loni v listopadu v Linci vyhrála Sabalenková 6:3 ve třetím setu. „Je extrémně fit, má velkou hru. Bude to ohromně těžké a já hlavně doufám, že se do zápasu zotavím,“ hlásala Krejčíková, která v New Yorku dělá další díru do světa. Coby debutantka v hlavní soutěži prošla do čtvrtfinále bez ztráty setu. Pestrým tenisem může běloruský stroj hodně zbrzdit. Kardinální otázkou však je – má na to ještě síly? Barbora Krejčíková (uprostřed vpravo) se s Arynou Sabalenkovou (uprostřed vlevo) potkala ve finále čtyřhry na Australian Open. Vlevo parťačka Bělorusky Elise Mertensová, vpravo Krejčíkové spoluhráčka Kateřina Siniaková • Foto profimedia.cz