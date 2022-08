Příběhy US Open: Good bye, Sereno i tři obhájci mezi muži. Ženy štvou míče

Jaké bude letošní US Open? • FOTO: koláž iSport.cz Bez neočkovaného Novaka Djokoviče a stále rehabilitujícího Rogera Federera, ale zato naposledy se Serenou Williamsovou. Hvězdné nebe nad New Yorkem bude příští dva týdny o něco méně zářivé, o to větší pozornost na sebe však strhává rozlučka třiadvacetinásobné grandslamové šampionky SW, pravděpodobně nejlepší tenistky dějin. Jaké další příběhy přinese US Open?

Slzy šampionky a pro šampionku Koncem září jí bude jednačtyřicet, v žebříčku je až na 410. příčce. Už hraje pouze sporadicky a na své dřívější poměry hrubě neúspěšně. Ačkoliv Serena Williamsová nikdy nahlas neřekla, že US Open bude jejím posledním turnajem, všeobecně se to očekává. Symbolicky řekne sbohem na domácí americké půdě ve Flushing Meadows, kde coby sedmnáctiletá vyhrála v roce 1999 svůj první grandslam. Williamsová, matka čtyřleté dcery Olympie, letos sehrála čtyři zápasy a třikrát prohrála. Zdá se, že k žádnému pohádkovému konci v New Yorku ani dojít nemůže. S čímž souhlasí i Martina Navrátilová. „Nevidím to na šťastný konec ve stylu Popelky, která vyhraje turnaj. Podle toho, jak teď hrála, nevypadá to, že by se měla zázračně vrátit a triumfovat. K tomu vám ani nepomůže stres, že jde zřejmě o poslední turnaj. Pokud to ale někdo může překonat, je to právě Serena.“ Čeká se spíš emotivní loučení. Williamsová slzela, už když začátkem srpna dohrála v Torontu na své poslední turnaji v Kanadě. A co teprve přijde před domácími diváky… 23 před tolika lety získala Serena Williamsová svůj první grandslamový titul právě na US Open Serena Williamsová oznámila konec kariéry • Foto Reuters

Rafův návrat na první místo? Do loňska kraloval žebříčku neohroženě Novak Djokovič, ten však letos mohl nastoupit jen ke dvěma ze čtyř grandslamům a přišel o další významné podniky v Severní Americe, jelikož není očkovaný proti covidu. I proto může po US Open stanout hned pětice hráčů na prvním místě žebříčku – největší šanci má Rafael Nadal, jenž ve Flushing Meadows neobhajuje žádné body a ostatní čtyři potřebují zapsat alespoň finále, aby ho překonali. Těmi jsou Daniil Medveděv, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas a Casper Ruud. 5 hned tolik tenistů může být po US Open světovou jedničkou Rafael Nadal před zápasem s Taylorem Fritzem • Foto Reuters

Tři obhájci titulu Tohle je raritní situace. Na startu mužského turnaje budou hned tři obhájci titulu. Šampion z roku 2019 Rafael Nadal vynechal poslední dva ročníky, vítěz 2020 Dominic Thiem chyběl loni, kdy titul urval Daniil Medveděv, jenž ve finále drsně zničil sen Novaka Djokoviče o kalendářním Grand Slamu. Z téhle trojky se dávají největší šance Medveděvovi, jenž ve Flushing Meadows v posledních třech ročnících zapsal finále, semifinále a titul. Nadal se nezdá být zcela fit po zranění břišního svalu, v Cincinnati skončil hned v prvním zápase na raketě pozdějšího vítěze Borny Čoriče. A Thiem? Vleklá cesta osmadvacetiletého borce zpět po zranění zápěstí je hodně složitá, v žebříčku mu patří až 228. místo a příliš se s ním nepočítá. 3 nezvykle tři tenisté budou v podstatě obhajovat titul z US Open Daniil Medveděv, jeden z favoritů US Open • Foto Reuters

Lehké míče? Ženy se bouří Když na začátku roku vyhrála Ashleigh Bartyová Australian Open a ke zkompletování grandslamové sbírky jí chyběl už jen newyorský titul, prohlásil její kouč Craig Tyzzer, že US Open nikdy nevyhraje. Jako důvod uvedl příliš lehké míče, s nimiž hrají ženy ve Flushing Meadows. O nich před pár dny prohlásila světová jednička Iga Šwiateková, že jsou příšerné. US Open jako jediný grandslam nechává hrát muže a ženy s rozdílnými balónky. Jenže ty lehčí ženské se hůř kontrolují. „Navíc je nikde v Evropě neseženete, nemůžeme se s nimi připravovat,“ prohlásila Šwiateková, která se stejnými míči značky Wilson odehrála turnaje v Torontu a Cincinnati a na obou skončila překvapivě už v osmifinále. Rozladění nad tenisáky vypustila do světa i Španělka Paula Badosaová, jiným se naopak zamlouvají. 1 US Open jako jediný grandslam používá pro ženský turnaj lehčím míče než pro mužský Polská tenistka Iga Šwiateková • Foto Reuters

Jméno Mandlíková se vrací Je jí 21 let, v žebříčku figuruje na 144. příčce a nese slavné jméno. Elizabeth Mandlikova, dcera čtyřnásobné grandslamové šampionky a rodačky z Prahy Hany Mandlíkové, si zahraje poprvé na US Open. Volnou kartu do newyorského grandslamu získala díky tomu, že na letních turnajích posbírala ze všech amerických aspirantek nejvíc bodů. Její dvojče, bratr Marek, hraje tenis na univerzitě v Oklahomě a sní o tom, že jednou z něj bude také profík. Mnohem soutěživější „Elinka“, jak jí máma říká, se však vydala nejpřímější cestou. Rok začínala až na konci páté stovky žebříčku, vyhrála však tři nižší turnaje, na premiérovém podniku WTA v San Jose postoupila z kvalifikace až do 2. kola, kde mále skolila světovou čtyřku Paulu Badosaovou. A dobrý dojem chce udělat i v New Yorku, kde slavná máma vyhrála v roce 1985. 144 na takovém místě žebříčku figuruje Elizabeth Mandlikova Tenistka Elizabeth Mandlikova • Foto Profimedia.cz