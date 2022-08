Vítězka Wimbledonu si stěžovala na zacházení. A porazila ji 131. na světě

Vyhrála nejprestižnější tenisový turnaj na světě, a přesto jí nepřipsali jediný bod do světového žebříčku. Ani ne dva měsíce po rozčarování, které zažila na Wimbledonu, teď kazachstánská hráčka Jelena Rybakinová prožívá další zklamání. Na US Open vypadla už v prvním kole s Francouzkou Clarou Burelovou, 131. hráčkou světa.

Turnaj US Open v úterý skončil pro wimbledonskou šampionku Jelenu Rybakinovou. Tenistka z Kazachstánu podlehla Claře Burelové, která se do hlavní soutěže probojovala z kvalifikace.

Na US Open nedorazila Rybakinová přitom v úplně ideálním rozpoložení. Na tiskové konferenci řekla novinářům, že se ani jako wimbledonská vítězka necítí. Může za to prý fakt, že se ATP a WTA rozhodli, že nebudou udělovat za letošní Wimbledon body do světového žebříčku, protože na turnaji nesměli startovat ruští a běloruští hráči.

Třiadvacetiletá hráčka by jindy po vítězství ve Wimbledonu vyletěla nahoru. To se ale letos nestalo. Kvůli rozhodnutí organizace přišla o 2000 bodů do světového žebříčku a zůstala na 25. místě. „Vyhrát Wimbledon byl můj sen,“ řekla novinářům. „Je to škoda. Mám pocit, že ve skutečnosti žádná wimbledonská šampionka nejsem.“

Posteskla si také, že kdyby se udělovaly body do žebříčku a ona by se dostala do top 10, bylo by s ní zacházeno jinak, hrála by na lepších kurtech a její zápas by byl naplánován na lepší hrací dobu.

Jako by si tak sama přivolala problémy, které ji potkaly v prvním kole US Open. Tady narazila na 131. hráčku světového žebříčku Claru Burelovou. Ačkoliv se mělo jednat o snadnou soupeřku, zápas nabral nečekaný spád. Jednadvacetileté kvalifikantce stačilo pouhých 91 minut na to, aby kazašskou hráčku nečekaně udolala ve dvou setech 4:6, 4:6.

Rybakinová bude mít šanci vylepšit si reputaci na US Open alespoň ve čtyřhře, ve které bude její partnerkou Ukrajinka Anhelina Kalininová. První duel je čeká ve čtvrtek v 17:00 proti Rusce Samsonové a Britce Dartové.