Nadala porazil syn dělníka z diamantových dolů: LeBron gratuloval

Je to příběh jak z filmu. Rodiče Francese Tiafoeho kdysi utekli z válečné bídy Sierra Leone, kde se jeho otec dřel v diamantových dolech. Mladý Frances se z nuly vypracoval ve velké jméno nastupující tenisové generace a v pondělí večer dosáhl největšího vítězství kariéry – po triumfu nad Rafalem Nadalem je ve čtvrtfinále US Open.

Už tam jednou byl. Frances Tiafoe se v lednu 2019 probojoval mezi osm nejlepších na Australian Open, kde mu ale zápas s Rafaelem Nadalem utekl dřív, než si toho stačil všimnout.

„Byl jsem vystrašený, nikdy předtím jsem tam nebyl. On možná hrál tisíce čtvrtfinálových zápasů. Já potřebuju, aby se takové chvíle pro mě staly druhou přirozeností. Potřebuju, aby pro mě bylo grandslamové čtvrtfinále normální věcí,“ hodnotil pak Tiafoe.

Trvalo mu dlouhé tři roky, než si získal právo zkusit to znovu. Před pondělním bojem o čtvrtfinále US Open, kde na něj znovu čekal Nadal, dával najevo, že je z něj už sebevědomější muž.

„Jsem jiný hráč než v roce 2019. Věřím, že ho můžu porazit. Kažopádně po něm půjdu!“ sliboval.

A přesně to udělal v největším zápase svého života. Rafu zasypal osmnácti esy a 49 vítěznými míči, Nadalovu zlatou ruku tlumil svýma neúnavnýma nohama. A za tři a půl hodiny stál s vyjeveným výrazem u sítě, kde mu slavný soupeř podával ruku jako poražený.

„Cítil jsem, jako by se svět zastavil. Asi minutu jsem nic neslyšel. I když jsem si s ním podal ruku, nevím, co jsem mu řekl. Měl jsem temno,“ líčil Tiafoe.

Když pak přišel do šatny, zjistil, že mu na Twitteru pogratuloval sám LeBron James. Tiafoe si jeho přízeň získal oblibou napodobovat jeho slavný vítězný taneček Silencer.

„GRATULACE mladý králi!!! Zasloužil sis to! BOJUJ DÁL!!!!!“ vzkázala mu basketbalová legenda.

A přidali se i další slavní hráči. Tiafoemu přímo na stadionu fandila hvězda Wizards Bradley Beal, na sociálních sítích mu blahopřál i Joel Embiid.

Je to neobyčejný příběh, na jehož začátku byla šťastná náhoda. To když v roce 1996 Tiafoeho matka Alphina vyhrála v loterii americkou zelenou kartu. Otec v Sierra Leone dřel v diamantových dolech, ale podařilo se mu uprchnout. Ve Washingtonu pak pracoval jako dělník při výstavbě tenisového centra a majitelé mu pak nabídli v něm pracovat jako jeho správce.

Přes týden otec se svými dvěma syny přespával v kumbálu na skládacích masážních stolech. Malý Frances přitom pozoroval děti bohatých rodičů, které v areálu trénovaly.

„Neřekl bych, že jsem cítil vztek, věděl jsem, že musím být vděčný za to, co mám. Ale bylo to těžké, protože se koukali, jak jsem byl oblečený a nebylo to hezké. Táta mi řekl: Ty se budeš smát naposled. Oni mají šoféry, je to cool, ale jsou jejich? Ne, narodili se do toho. Ty si můžeš vydělat na svoje,“ vzpomínal Tiafoe.

Motivovala ho láska k tenisu. Začínal s ohranými raketami, které byly větší, než potřeboval. Nejdřív si pinkal jen tak o zeď. Pak si ho všiml místní trenér Misha Kouznetsov a začal se mu věnovat.

„Nebyl talentovanější než jiné osmileté děti, ale když jsem přišel do ráno do práce, už tam byl. Když jsem večer odcházel, byl tam pořád. Byl větší než ostatní a atletičtější. V deseti začal porážet dvanáctileté, v tu chvíli jsem věděl, že z něj jednoho dne může být profesionál,“ líčil jednou Kouznetsov.

Pak už to šlo docela rychle. V patnácti vyhrál Tiafoe Orange Bowl, nejprestižnější dorostenecký turnaj pro hráče do 18 let. To stačilo, aby ho podepsala manažerská agentura Roc Nation slavného rappera Jay-Z, životního partnera zpěvačky Beyoncé.

V šestnácti si už na tréninku pinknul se svým pozdějším osudovým soupeřem Rafalem Nadalem. V roce 2015 se na hlavní kartu dostal do hlavního turnaje Roland Garros. Bylo mu teprve sedmnáct a ve svém věku tak navázal na Michaela Changa a Petea Samprase.

„Je to prostě jak z filmu,“ usmívá se Tiafoe.

Ten ale teprve začíná, ačkoli osmifinálové skolení Nadala je zatím největším triumfem jeho kariéry.

„Narazil jsem na lepšího hráče,“ uznal Nadal.

Ve čtvrtfinále čeká nasazená devítka Andrej Rubjlov.