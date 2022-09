Šwiateková po US Open: Štěstí, že výhra není v hotovosti. Titul pro Češku

Juniorská hráčka Lucie Havlíčková získala na US Open triumf ve čtyřhře • Profimedia.cz

Uns Džábirová usiluje o grandslamový titul na US Open • Reuters

Vybojovaný míček ve finále US Open v podání Uns Džábirové • Reuters

Iga Šwiateková oslavuje vítězství na US Open • ČTK / AP / Frank Franklin II

Polka Iga Šwiateková bojuje ve finále US Open • Reuters

Iga Šwiateková se raduje ze získaného míčku ve finále US Open • ČTK / AP / Frank Franklin II

Iga Šwiateková vyhrála na US Open finále • Reuters

Uns Džábirová (vlevo) a vítězka Iga Šwiateková po finále US Open • Reuters

Iga Šwiateková se raduje z vítězství na US Open • Reuters

Světová tenisová jednička Polka Iga Šwiateková vyhrála poprvé US Open. Ve finále porazila turnajovou pětku Uns Džábirovou z Tuniska 6:2, 7:6. Získala třetí grandslamový titul v kariéře a druhý v tomto roce po Roland Garros. Na betonových dvorcích v New Yorku vyhrála jako první polská tenistka v historii. Na trůnu nahradila Britku Emmu Raducanuovou. Slaví i česká juniorka Lucie Havlíčková, která sice samostatný titul nezískala, chuť si ovšem spravila v úspěšné čtyřhře.

„Celý turnaj byl velmi náročný a potřebovala jsem být koncentrovaná. Tady v New Yorku je to vždy hlasité a šílené. Jsem hrdá, že jsem to psychicky ustála,“ řekla Šwiateková v pozápasovém rozhovoru na kurtu. Vítěznou trofej ji předávala legendární Martina Navrátilová.

Jednadvacetiletá Šwiateková zvítězila nad Džábirovou ve třetím z pěti zápasů. Osmadvacetiletá Tunisanka nevyužila druhou letošní možnost stát se první grandslamovou vítězkou ze severní Afriky a arabských zemí. Před US Open neuspěla ani ve finále Wimbledonu, kde ji porazila Jelena Rybakinová z Kazachstánu.

„Opravdu jsem se snažila, ale Iga mi to moc neusnadnila. Momentálně ji nemám moc ráda, ale to nevadí,“ uvedla Džábirová.

Šwiateková obdržela prémii 2,6 milionu dolarů (asi 64,2 milionu korun), Džábirová si přijde na polovinu. „Jsem ráda, že to není v hotovosti,“ řekla s úsměvem Šwiateková při předání šeku.

Iga Šwiateková oslavuje vítězství na US Open • Foto ČTK / AP / Frank Franklin II

Dvojnásobná šampionka Roland Garros Šwiateková měla lepší vstup do utkání a díky brzkému brejku utekla do vedení 3:0. Přestože se Džábirové podařilo také její servis prolomit, Polka vyhrála od stavu 3:2 tři gamy za sebou a za 31 minut získala set. Zaznamenala 11 vítězných míčů, Džabirová jich měla šest.

Šwiateková dobře rozehrála také druhou sadu. Ve druhé hře získala soupeřčino podání, brejk potvrdila a za stavu 3:0 měla tři možnosti na získání dalšího servisu soupeřky. Ty ale nevyužila, ztratila poté dvakrát servis a Tunisanka srovnala na 4:4.

Za stavu 6:5 měla Polka při podání soupeřky první mečbol, ten ale neproměnila a utkání dospělo do zkrácené hry. V ní se obě soupeřky při servisu trápily. Šwiateková přišla o podání čtyřikrát, Džábirová pětkrát. Díky dvěma brejkům Polka otočila vývoj ze 4:5 na 6:5, přičemž po hodině a 53 minutách hry dopodávala zápas k vítězství.

Šwiateková se stala desátou tenistkou v tzv. open éře, která vyhrála ve stejném roce Roland Garros a US Open. Je také devátou hráčkou, jež ovládla třetí grandslam před dovršením 22 let. Získala sedmý letošní titul a vyhrála desáté finále na turnajích WTA za sebou, aniž by ztratila set.

Havlíčková v singlu padla, oprava jí vyšla

Sedmnáctiletá tenistka Lucie Havlíčková získala na US Open juniorský titul ve čtyřhře a vynahradila si zklamání z předchozí finálové porážky ve dvouhře. Alespoň z poloviny tak zopakovala svůj červnový úspěch z Roland Garros, kde triumfovala v obou soutěžích a získala double. V New Yorku uspěla ve finále čtyřhry s Ruskou Dianou Šnajderovou.

Ve finále dvouhry prohrála Havlíčková na betonových dvorcích ve Flushing Meadows s Alexandrou Ealaovou z Filipín 2:6, 4:6. Česká juniorka držela v úvodu finále krok, od stavu 2:2 však prohrála čtyři gamy za sebou a první set ztratila. Ve druhé sadě přišla ze začátku o podání, brejk ale ihned soupeřce oplatila. O porážce české tenistky rozhodla devátá hra, kdy Havlíčková přišla znovu o servis. Ealaová poté duel dopodávala.

Spolu se Šnajderovou, s níž Havlíčková vytvořila první nasazený pár, pak porazily německou dvojici Carolina Kuhlová, Ella Seidelová 6:3, 6:2. V Paříži triumfovala Havlíčková v deblu po boku jiné české tenistky Sáry Bejlek.

Smíšenou čtyřhru ovládli Australané

Australští tenisté John Peers a Storm Sandersová vyhráli smíšenou čtyřhru. Francouzko-belgickou dvojici Edouard Roger-Vasselin, Kirsten Flipkensová porazili v sobotním finále po obratu 4:6, 6:4, 10:7. Připsali si první společný grandslamový triumf v kariéře.

Osmadvacetiletá Sandersová ve finále "turnaje velké čtyřky" debutovala. O šest let starší Peers před pěti lety zvítězil v mužském deblu na Australian Open. Oba získali první grandslamový titul ze smíšené čtyřhry v kariéře.

Peers uspěl v mixu také vloni na olympijských hrách v Tokiu, kde po boku bývalé světové jedničky Ashleigh Bartyové získal bronzovou medaili. Šestadvacetiletá Bartyová ukončila letos v březnu kariéru.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - finále: Šwiateková (1-Pol.) - Džábirová (5-Tun.) 6:2, 7:6 (7:5).

Smíšená čtyřhra - finále: Sandersová, Peers (4-Austr.) - Flipkensová, Roger-Vasselin (Belg./Fr.) 4:6, 6:4, 10:7.

Juniorky:

Dvouhra - finále: Ealaová (10-Fil.) - Havlíčková (2-ČR) 6:2, 6:4.

Čtyřhra - finále: Havlíčková, Šnajderová (1-ČR/Rus.) - Kuhlová, Seidelová (Něm.) 6:3, 6:2.

Muži:

Dvouhra - semifinále: Alcaraz (3-Šp.) - Tiafoe (22-USA) 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.

Junioři:

Dvouhra - finále: Landaluce (5-Šp.) - Bailly (2-Belg.) 7:6 (7:3), 5:7, 6:2.

Čtyřhra - finále: Baris, Basavareddy (8-USA) - Dietrich, Prado Angelo (Švýc./Bol.) 6:1, 6:1.