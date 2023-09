US Open: Veselý i Menšík končí, Muchová naopak postupuje

Paráda, Karolína Muchová je už v osmifinále US Open. Ve 3. kole dnes porazila domácí Taylor Townsendovou 7:6, 6:3, mezi šestnáctkou nejlepších bude v New Yorku hrát podruhé v kariéře. Naproti tomu Jiří Veselý i Jakub Menšík na turnaji končí. Veselý prohrál 0:3 na sety s Chorvatem Bornem Gojou, čerstvě osmnáctiletý Menšík pak stejným poměrem s domácí hvězdou a světovou devítkou Taylorem Fritzem.

Kariéru si dál prodlužuje sedmatřicetiletá Barbora Strýcová, jež na svém posledním turnaji v rámci rozlučkového turné prošla s Markétou Vondroušovou do osmifinále čtyřhry. Nenasazený pár vyřadil v „českém derby“ úřadující šampionky a turnajové jedničky Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou 6:2, 6:3.

Sedmadvacetiletá rodačka z Olomouce vyrovnala na dvorcích ve Flushing Meadows své maximum z roku 2020. Proti 132. hráčce světa Townsendové udělala jen 14 nevynucených chyb, soupeřka jich měla 39. Svěřenkyně trenéra Emila Miškeho vyhrála osmý z posledních devíti zápasů. Před US Open se probojovala do finále turnaje v Cincinnati. O čtvrtfinále se utká s 53. hráčkou světa Číňankou Wang Sin-jü.

„Vždycky jsem měla v hlavě, že bych chtěla být hráčkou první desítky. Vážím si toho, že se to teď děje, že se můžu nazvat hráčkou z top 10 a chci si to užít,“ řekla Muchová v rozhovoru na kurtu.

Na druhém největším kurtu Louise Armstronga měla Muchová pomalejší rozjezd a ve čtvrté hře přišla o servis. Townsendové však vzápětí nedovolila brejk potvrdit a poté odvrátila další dva brejkboly. Úvodní sada tak dospěla do zkrácené hry, kde česká tenistka dominovala poměrem 7:0.

„V první řadě jsem se chtěla dostat do tie-breaku, protože to bylo velmi těžké. Odehrály jsme řadu těžkých výměn, Taylor hrála na síti neuvěřitelně. V tie-breaku jsem se snažila soustředit na každý bod a jsem ráda, že mi to vyšlo,“ doplnila Muchová.

Hráčka I. ČLTK Praha využila v úvodu druhého setu psychické výhody, na začátku se blýskla vítězným úderem mezi nohama a díky brzkému brejku utekla do vedení 3:0. Na přelomu první a druhé sady vyhrála 24 fiftýnů z 28. Townsendová ještě bojovala, zlepšila se na servisu, Muchová ji však už nedovolila jediný brejkbol a uzavřela duel třetím mečbolem. Na turnaji stále neztratila ani set.

Minimálně ještě jeden zápas si zahraje loučící se Strýcová. Wimbledonské vítězce ze čtyřhry se daří i po boku šampionky z dvouhry Vondroušové a společně povolily favorizovaným krajankám Krejčíkové a Siniakové jen pět gamů. Bývalá světová jednička ve čtyřhře Strýcová vyhrála na grandslamu v deblu osmý zápas v řadě.

Krejčíková se Siniakovou prohrály čtvrté z posledních sedmi utkání. Letos uspěly na grandslamech pouze v lednu na Australian Open. Na Roland Garros vypadly v 1. kole a ve Wimbledonu odstoupily kvůli zranění Krejčíkové. Siniaková přijde o post deblové světové jedničky.

Šwiateková prolétla do osmifinále

Světová jednička Iga Šwiateková postoupila na tenisovém US Open po dalším suverénním výkonu do osmifinále. Polská obhájkyně titulu porazila ve třetím kole Kaju Juvanovou ze Slovinska 6:0, 6:1, na kurtu se zdržela jen 49 minut.

Dvaadvacetiletá Šwiateková ztratila pouze jeden game i v úvodním duelu se Švédkou Rebeccou Petersonovou. Juvanové dnes čtyřnásobná grandslamová šampionka nenabídla ani jednu šanci k brejku a připsala si už desáté vítězství ve Flushing Meadows v řadě.

„Vyhrávat nad nejlepší kamarádkou není nic, co by se mi líbilo. Ale věděla jsem, že musím zůstat soustředěná a nemyslet na to,“ řekla Šwiateková v rozhovoru na kurtu. „Nemám mnoho přátel, ale ona je moje nejlepší kamarádka,“ konstatovala.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů):

MUŽI

Dvouhra - 3. kolo:

Paul (14-USA) - Davidovich (21-Šp.) 6:1, 6:0, 3:6, 6:3, Tiafoe (10-USA) - Mannarino (22-Fr.) 4:6, 6:2, 6:3, 7:6 (8:6), Shelton (USA) - Karacev (Rus.) 6:4, 3:6, 6:2, 6:0.

Čtyřhra - 2. kolo:

Lammons, Withrow (15-USA) - Pavlásek, Behar (ČR/Urug.) 7:6 (7:3), 6:4.

ŽENY

Dvouhra - 3. kolo:

Muchová (10-ČR) - Townsendová (USA) 7:6 (7:0), 6:3, Wang Sin-jü (Čína) - Schmiedlová (SR) 4:6, 6:3, 6:2, Šwiateková (1-Pol.) - Juvanová (Slovin.) 6:0, 6:1, Ostapenková (20-Lot.) - Peraová (USA) 4:6, 6:3, 6:3, Wozniacká (Dán.) - Bradyová (USA) 4:6, 6:3, 6:1.

Čtyřhra - 2. kolo:

Strýcová, Vondroušová (ČR) - Krejčíková, Siniaková (1-ČR) 6:2, 6:3, Karolína Plíšková, Vekičová (ČR/Chorv.) - Čan Jung-žan, Jang Čao-süan (11-Tchaj-wan/Čína) 4:6, 7:5, 6:2, Montgomeryová, Ngounoueová (USA) - Kolodziejová, Nosková (ČR) 6:3, 6:2.