Muchová mezi favoritkami US Open: Tlak je příjemnější, nakládám si vždy

PŘÍMO Z NEW YORKU | Poprvé si zahrála zápas jako členka top 10. A potvrdila své renomé. Karolína Muchová s postupem do 2. kola US Open neotálela. Australanku Storm Hunterovou, elitní deblistku startující v singlu na volnou kartu (158. na žebříčku), skolila za 65 minut 6:4, 6:0. Po finále v Cincinnati tak pokračuje v pohodové letní jízdě na severoamerických betonech, na kterých vyhrála 8 z posledních 10 utkání. Vylepšit tuhle statistiku se pokusí v příštím mači proti Polce Magdaleně Frechové, světovému číslu 77.

Gratulace k nedávným 27. narozeninám i čerstvému průlomu do top 10. Jak se vám jako hráčce nejužší špičky nastupovalo ke zrádnému prvnímu kolu grandslamu?

„Moc jsem na to nemyslela, ale první zápasy jsou vždy těžké. Nový turnaj, nový povrch, začíná se od začátku… Soupeřka byla uvolněná, neměla co ztratit. Snažila jsem se soustředit na sebe, dostat se do rytmu. Jsem ráda, že jsem první set doservírovala, dost jsme se v něm totiž brejkovaly. Pak už to ze mě spadlo a byla jsem schopná hrát svou hru. Cítila jsem, že to mám pod kontrolou.“

Jak vnímáte fakt, že jste součástí top 10?

„Od té doby, co hraju tenis, jsem si přála být v top 10. To říká každý, kdo s tenisem začíná. A mně se to povedlo. Jsem ráda, že jsem dosáhla takového milníku a moc si toho vážím.“

Jenže s ním přichází i větší tlak, jste řazená mezi favoritky celého US Open.

„Tlak je vždycky nějaký, ať už je člověk v jakékoliv pozici. Minulý rok, když jsem tady byla kolem 250. místa, jsem si i tak říkala, že bych měla něco uhrát a vrátit se zpátky. Nepovedlo se. Teď je ten tlak příjemnější, když je člověk v desítce. Určitě to na mě nějak působí, ale snažím se s tím pracovat a tolik ho nevnímat. Spíš jsem načerpala sebevědomí, cítím se dobře.“

Během generálky na US Open v Cincinnati jste podstoupila krušné galeje, v šesti zápasech jste na kurtu strávila přes 12 hodin. Jak jste se z takového vypětí během posledního týdne dostala?

„Už je to v Americe dlouhé. V Montrealu jsme byli už týden před turnajem, pak tam dost pršelo, program se táhnul. Cincinnati bylo ještě náročnější. Jo, volný týden pomohl. Přiletěli jsme do New Yorku v pondělí, dostala jsem tři dny volna. Potom jsme se pomalu začali chystat na US Open.“

Vyrazila jste někam za zábavou?

„Byla jsem na Comedy Show Davea Chappella, který slavil padesáté narozeniny. To bylo skvělé, opravdu vtipné.“

Takže budete hrát zase tak dobře jako při Roland Garros, před nímž jste si zpestřila čas návštěvou koncertu Beyoncé?

„Tohle nebyl koncert, ale měl tam vystoupení i Travis Scott (americký raper). Je pravda, že když jdu na nějakou show, hraju pak dobře. Ale já chodím pořád někam.“ (smích)

Zaregistrovala jste, že se hovoří o zájmu Česka o pořádání letošního Turnaje mistryň? Zatím si na něj držíte poslední osmé postupové místo?

„O zájmu Česka jsem ani nevěděla. Motivace se tam dostat je ale veliká, ať už to bude doma, nebo někde na druhé straně světa. Je to můj letošní cíl.“