Evoluce Muchové. Pomohl tajemný expert na tělo, kouč věří v její instinkt

PŘÍMO Z NEW YORKU | Pssst, umělkyně s raketou pracuje. A jejímu slovenskému kouči Emilu Miškemu se tají dech. „Nechci nic zakřiknout, ale už dávno jsem ji neviděl v takové pohodě,“ hlásá na US Open. Karolíně Muchové bylo nedávno 27 let, nachází se v nejlepším tenisovém věku a především je zdravá. Její evoluce dospěla do bodu, kdy se musí útočit na grandslamový titul. Na jaře při Roland Garros se k němu dostala na dva gamy, a to šlo o její slabší povrch. Rychlý newyorský beton s její pestrobarevnou hrou souzní ještě víc.