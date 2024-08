US Open ONLINE: Krejčíková hraje v noci. Lehečka slaví, Siniaková končí

Kateřina Siniaková do 2. kola US Open nepostoupila • ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth

Tenista Jiří Lehečka postoupil poprvé v kariéře do 2. kola US Open. Maďar Márton Fucsovics dnes duel v New Yorku za stavu 1:6, 6:4, 6:3, 3:0 z pohledu českého hráče vzdal kvůli zranění zad. V 1. kole skončila naopak Kateřina Siniaková, která podlehla domácí turnajové čtrnáctce Madison Keysové 4:6, 1:6. V noci se v akci představí také osmá nasazená Barbora Krejčíková, která vstoupí do turnaje utkáním proti španělské kvalifikantce Marině Bassolsové. Zápas sledujte v ONLINE přenosu na webu iSport.cz.