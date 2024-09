Expert: Kája ničí stroje, Pegulaová ale není hloupá. A nepotřebuje ani dolar

Ještě dvě výhry a Karolína Muchová si na US Open splní ultimátní cíl kariéry. Vladislav Šavrda, expert a manažer tenistčina domovského klubu I. ČLTK Praha, by nebyl překvapený. „Umím si to představit,“ kýve hlavou bývalý daviscupový kapitán. Dnešní popůlnoční semifinále proti domácí Američance Jessice Pegulaové podle něj ale nemá favoritku. Třicetiletá soupeřka z miliardářské rodiny prochází turnajem taktéž bez ztráty setu, ve čtvrtfinále využila špatného dne světové jedničky Igy Šwiatekové (6:2, 6:4) a vyhrála na amerických betonech čtrnáctý z posledních patnácti zápasů.