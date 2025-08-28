Šampion z baru. Hitem US Open je koktejl za 500 korun, vydělávají se na něm miliony
Usrkávali ho popová hvězda Taylor Swift se svým dnes již snoubencem Travisem Kelcem či Serena Williamsová. Kdo navštíví tenisové US Open, obyčejně ochutná i zdejší vyhlášený drink Honey Deuce. Na předražený koktejl z vodky, citrónové šťávy a malinového likéru za 23 dolarů (skoro 500 korun) se stojí dlouhé fronty a pořadatelům loni vydělal 13 milionů dolarů.
„Sedmdesát procent fanoušků je prostě namol, úplně opilých,“ vtipkoval před dvěma lety americký tenista Frances Tiafoe. Zvlášť při night session je v New Yorku „elektrizující atmosféra“ i dílem občerstvení ze stále vyššího počtu barů ve Flushing Meadows.
Loni se během turnaje prodalo 556 000 sklenic Honey Deuce. Pří rekordní návštěvnosti turnaje, která poprvé přesáhla milion diváků, vychází jeden koktejl na každého druhého fanouška tenisu. Pořadatelé spočítali, že jedna sklenice se prodá každou 1,5 vteřinu průběhu turnaje. A letos se tržby očekávají ještě vyšší. Výdělek z koktejlu tak pohodlně pokryje odměnu pro oba vítěze ženské i mužské dvouhry, kteří letos berou rekordních 5 milionů dolarů.
Za necelých 20 let se prodalo 2,8 milionů
Nápoj Honey Deuce debutoval na US Open v roce 2007, kdy si výrobce vodky a nový turnajový sponzor nechal připravit recepturu u známého restauratéra Nicka Mautoneho. Drink získal tenisový nádech nejen díky jménu (Deuce – tedy v tenisové terminologii shoda), ale také díky třem zelenkavým kuličkám dužiny melounu cukrového, které připomínají tenisáky. A mnozí si schovávají jako suvenýr i pamětní kelímky, na nichž je vyvedeno turnajové logo a vypsáni všichni šampioni.
Za necelé dvě dekády se drinku Honey Deuce prodalo 2,8 milionů a jeho čím dál vyšší obliba donutila pořadatele navýšit počet barů a zjednodušit přípravu koktejlu, který nešťastní barmani ještě loni připravovali zdlouhavě přímo na místě. „Strávíte tři čtvrtě hodiny v příšerné frontě a přijdete o zápas, protože nějaký chudák barman s odměrkou připravuje každý jednotlivý drink,“ stěžoval si loni pro CNN fanoušek Mike Falco.
Letos už mají k dispozici barmani předpřipravený základ drinku, prodeje se ještě zrychlily a žíznivé publikum ochotně platí. Honey Deuce tak hravě válcuje wimbledonský Pimm´s či pařížské šampaňské jako nejpopulárnější tenisový nápoj.
Recept na Honey Deuce
Popis
Množství
Ingredience (ml)
37 ml vodky Grey Goose, 89 ml čerstvé limonády, 15 ml malinového likéru
Ingredience (oz)
1.25 oz Grey Goose vodka, 3.0 oz Fresh Lemonade, 0.5 oz Raspberry Liqueur
Ozdoba
špíz se třemi kuličkami melounu cukrového (honeydew melon ball skewer)