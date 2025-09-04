US Open ONLINE: Muchová - Ósakaová. Souboj o semifinále. Siniaková bude ve finále čtyřhry
Karolína Muchová usiluje na US Open o třetí semifinálovou účast za sebou. Nasazená jedenáctka narazí na dvorci Arthura Ashe v New Yorku na bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou z Japonska. Před pátým vzájemným utkáním mají vyrovnanou bilanci 2:2. Vítězka v dalším kole narazí na Američanku Amandu Anisimovovou. Jak souboj dopadne sledujte ONLINE na iSportu.
Siniaková zabojuje o 11. grandslamový titul ve čtyřhře
Kateřina Siniaková si zahraje ve čtyřhře na US Open o druhý titul. S Američankou Taylor Townsendovou porazily v semifinále rusko-belgický pár Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová 6:3, 7:6. Ve finále se utkají na newyorském betonu buď s Italkami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou, nebo kanadsko-novozélandským párem Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová.
Siniaková s Townsendovou, které plní roli jedniček, porazily čtvrté nasazené soupeřky za hodinu a 46 minut. Turnajem pokračují bez ztráty setu. Česko-americká dvojice bojuje o třetí společný titul: vedle letošního triumfu na Australian Open uspěly také vloni ve Wimbledonu.
Devětadvacetiletá Siniaková usiluje v ženské čtyřhře o 11. grandslamovou trofej, ve Flushing Meadows může vyhrát podruhé. Dosud zde uspěla před třemi lety po boku Barbory Krejčíkové.
Siniaková s Townsendovou sice přišly v prvním setu o úvodní servis, poté ale čtyřmi gamy za sebou vývoj otočily. V závěrečné hře odvrátily brejkbol a naopak proměnily první setbol.
Ve druhém setu sice česko-americká dvojice nevyužila vedení 2:0, v šestém gamu ale přečkala na servisu další čtyři brejkboly. Rozhodlo se v tie-breaku, kde Siniaková s Townsendovou utekly brzy do vedení 4:0 a zvítězily 7:3.
Domácí Anisimovová vyřadila světovou dvojku
Americká tenistka Amanda Anisimovová je třetí semifinalistkou US Open. Nasazenou dvojku Igu Šwiatekovou z Polska porazila 6:4, 6:3 a čeká ji vítězka duelu mezi Karolínou Muchovou a Japonkou Naomi Ósakaovou.
Anisimovová před necelými dvěma měsíci dostala od Šwiatekové dva „kanáry“ ve finále Wimbledonu. Dnešní odveta jí vyšla dokonale a na domácím grandslamu v New Yorku si poprvé zahraje o finále. „Vrátit se takhle po Wimbledonu je výjimečné, je to jako sen,“ řekla.
Kanaďan Auger-Aliassime postoupil podruhé do semifinále
Kanadský tenista Félix Auger-Aliassime postoupil podruhé do semifinále US Open. Australana a nasazenou osmičku Alexe de Minaura porazil na newyorském betonu 4:6, 7:6, 7:5, 7:6. V boji o premiérové grandslamové finále narazí buď na světovou jedničku Itala Jannika Sinnera, nebo jeho krajana Lorenza Musettiho.
Turnajová pětadvacítka Auger-Aliassime vyřadil na turnaji ve Flushing Meadows třetího nasazeného hráče za sebou. Předtím si poradil s Rusem Andrejem Rubljovem (15.) a Němcem Alexanderem Zverevem (3.). De Minaura dnes zdolal po čtyřech hodinách a deseti minutách. Soupeře předčil v poměru vítězných míčů 51:29, zaznamenal také 22 es.
Pětadvacetiletý Auger-Aliassime si vyrovnal na US Open dosavadní grandslamové maximum, mezi čtyřmi nejlepšími zde byl ještě před čtyřmi lety. O rok starší De Minaur prohrál naopak i šesté grandslamové čtvrtfinále a druhé v tomto roce.
Výsledky tenisového US Open
Ženy, dvouhra - čtvrtfinále:
Anisimovová (8-USA) - Šwiateková (2-Pol.) 6:4, 6:3.
Ženy, čtyřhra - semifinále:
SINIAKOVÁ, Townsendová (1-ČR/USA) - V. Kuděrmětovová, Mertensová (4-Rus./Belg.) 6:3, 7:6 (7:3).
Muži, dvouhra - čtvrtfinále:
Auger-Aliassime (25-Kan.) - De Minaur (8-Austr.) 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4).