US Open ONLINE: Menšík bojuje o postup. Siniaková padla s Ósakaovou, Bouzková slaví
Program tenisového US Open pokračuje dalším dnem, do akce jde ve Flushing Meadows opět několik českých jmen. Favoritem proti Rakušanovi Rodionovovi je Jakub Menšík. V akci je ve čtvrtek také Nikola Bartůňková. Kateřina Siniaková končí, když padla v souboji s Naomi Ósakaovou z Japonska 2:6, 7:5 a 1:6. Z postupu se raduje Marie Bouzková, která smázla Harriet Dartovou dvakrát 6:2. Dalibor Svrčina nedosáhl na překvapení, s Italem Lucianem Darderim padl po čtyřech setech. Utkání z US Open sledujte ONLINE na webu iSport.
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Osmadvacetiletá Bouzková, která plní roli nasazené pětadvacítky, si vyrovnala na US Open maximum. Ve třetím kole byla ve Flushing Meadows před třemi lety. Dartovou, 131. hráčku světa, porazila za hodinu a 17 minut. Nečelila jedinému brejkbolu, soupeřce čtyřikrát servis vzala.
V prvním setu vítězka letošních turnajů v Bogotě a Nottinghamu získala brejky ve třetí a sedmé hře. Ve druhé sadě pak Bouzková utekla do vedení 4:0 a utkání ukončila při druhém mečbolu. S bývalou světovou jedničkou Šwiatekovou se utká počtvrté, zatím ji neporazila a neuhrála proti ní ani set.
Siniaková, která prošla do druhého kola US Open po čtyřech letech, bojovala se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou a nasazenou třináctkou Ósakaovou přes dvě hodiny. Nepomohlo jí ani 23 vítězných míčů, přišla šestkrát o podání. S japonskou soupeřkou, která přišla na kurt opět ve speciálních šatech, prohrála třetí ze čtyř vzájemných zápasů. Ósakaové pomohlo také 11 es.
Třicetiletá Siniaková se v prvním setu nedostala k brejkbolu a o sadu přišla kvůli dvěma ztraceným servisům. Ve druhém dějství Češka prohrávala už 3:5, podařilo se jí ale čtyřmi gamy v řadě odvrátit konec. Do rozhodující sady pak neměla dobrý vstup a prohrávala 0:3. V pátém gamu neproměnila za stavu 1:3 dva brejkboly, následně přišla o podání ještě jednou a Ósakaová duel dotáhla.
Siniaková bude pokračovat v New Yorku ještě ve čtyřhře po boku domácí Taylor Townsendové. S Američankou mohou zkompletovat společnou sbírku titulů ze všech čtyř grandslamů.