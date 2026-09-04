Předplatné

US Open ONLINE: V akci Nosková, Muchová končí. Lehečka nastoupí proti Tsitsipasovi

Linda Nosková postoupila do 3. kola US Open
Linda Nosková postoupila do 3. kola US OpenZdroj: ČTK/AP Photo/Frank Franklin II
Muchové se pobyt na kurtu vyplácí
Jiří Lehečka v prvním kole US Open
3
Fotogalerie
iSport.cz
US Open
Začít diskusi (0)

Ve třetím kole na US Open bojuje o postup do osmifinále trojice českých zástupců. Jiří Lehečka má v cestě Řeka Stefanose Tsitsipase, ženy pak narazí na domácí Američanky. Linda Nosková stojí proti Ann Liové, její soupeřka z finále Wimbledonu Karolína Muchová podlehla ve dvou setech Emmě Navarrové. ONLINE přenosy všech českých zápasů sledujte na iSportu.

Třicetiletá Muchová, která před týdnem ovládla na US Open s Jakubem Menšíkem smíšenou čtyřhru, nenavázala ve Flushing Meadows na předchozí výhry nad Britkou Katie Boulterovou a Rakušankou Sinjou Krausovou. S Navarrovou doplatila na 32 nevynucených chyb, pětkrát přišla o servis.

Muchová zaznamenala v New Yorku nejhorší výsledek od roku 2022. Vloni byla olomoucká rodačka ve čtvrtfinále, předtím dvakrát v semifinále.

US Open - Muži - 2026

LIVE 1. set
0100Tipsport1,33,4Detail

US Open - Ženy - 2026

LIVE
267035Detail
LIVE 2. set
026165Tipsport3,581,27Detail

Začít diskuzi

Tenis 2026

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes  * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů