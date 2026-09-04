US Open ONLINE: V akci Nosková, Muchová končí. Lehečka nastoupí proti Tsitsipasovi
Ve třetím kole na US Open bojuje o postup do osmifinále trojice českých zástupců. Jiří Lehečka má v cestě Řeka Stefanose Tsitsipase, ženy pak narazí na domácí Američanky. Linda Nosková stojí proti Ann Liové, její soupeřka z finále Wimbledonu Karolína Muchová podlehla ve dvou setech Emmě Navarrové. ONLINE přenosy všech českých zápasů sledujte na iSportu.
Třicetiletá Muchová, která před týdnem ovládla na US Open s Jakubem Menšíkem smíšenou čtyřhru, nenavázala ve Flushing Meadows na předchozí výhry nad Britkou Katie Boulterovou a Rakušankou Sinjou Krausovou. S Navarrovou doplatila na 32 nevynucených chyb, pětkrát přišla o servis.
Muchová zaznamenala v New Yorku nejhorší výsledek od roku 2022. Vloni byla olomoucká rodačka ve čtvrtfinále, předtím dvakrát v semifinále.