Menšík po obratu do osmifinále neprošel. Na US Open končí i Bartůňková s Bouzkovou
Tenista Jakub Menšík do premiérového osmifinále US Open nepostoupil. Jednadvacetiletý rodák z Prostějova, který plnil v New Yorku roli nasazené sedmnáctky, prohrál ve 3. kole s domácím Learnerem Tienem 3:6, 6:1, 7:6, 3:6, 4:6. Utkání ztratil po třech hodinách a 24 minutách hry. Zápas skončil hodinu a půl po půlnoci tamního času. Posledním českým zástupcem ve dvouhře zůstala v New Yorku wimbledonská šampionka Linda Nosková. Marie Bouzková podlehla bývalé světové jedničce Ize Šwiatekové, Nikolu Bartůňkovou ve dvou setech přehrála nasazená pětka Mirra Andrejevová.
Menšík, který minulý týden vyhrál ve Flushing Meadows s Karolínou Muchovou smíšenou čtyřhru, neoplatil patnáctému hráči světa Tienovi předloňskou porážku z Turnaje mistrů do 20 let. V duelu, který se hrál na kurtu Louise Armstronga, mu nepomohlo ani 55 vítězných míčů a 23 es. Zaznamenal také 59 nevynucených chyb.
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse nevyužil šanci probojovat se do třetího grandslamového osmifinále v sezoně a kariéře. Ve 3. kole US Open prohrál potřetí. Jeho grandslamovým maximem je semifinálová účast z letošního Roland Garros.
Menšík zahájil utkání proti o rok mladšímu Tienovi dobře a hned v prvním gamu získal brejk. Od stavu 3:1 už ale neuhrál ani game a Američan otočil vývoj pěti hrami v řadě. Český tenista doplatil v úvodním setu na 13 nevynucených chyb.
Ve druhé sadě se role otočily. Tentokrát to byl Menšík, který přišel o úvodní podání, ale vzápětí předvedl obrat. Vyhrál šest gamů v řadě a vyrovnal. Ve třetím setu si hráči drželi servis až do koncovky. Menšík nevyužil v 11. gamu tři brejkboly, vzápětí ale odvrátil za stavu 5:6 dva setboly. V tie-breaku získal český tenista šest výměn po sobě a vyhrál 7:2.
Dramatický duel pokračoval ve čtvrtém setu. Menšík přišel o vedení 2:0, přičemž za stavu 2:2 a 15:40 si při servisu poprvé stěžoval u umpirové rozhodčí na chování jednoho z diváků v hledišti. Oba brejkboly sice odvrátil, v sedmé hře si ale Tien vypracoval další možnosti a tentokrát už uspěl.
Za stavu 3:4 a 0:40 Menšík znovu upozorňoval na chování diváka, kterého pak nechal vykázat z hlediště. Vzápětí dokázal srovnat hru na shodu, Tien ji ale nakonec získal a po dalším brejku vyrovnal zápas na 2:2.
V rozhodujícím pátém setu se mohl jako první dostat do výhody Menšík, který si vypracoval za stavu 2:2 na příjmu vedení 40:0. Tři brejkboly ale nevyužil a později na to doplatil.
V desáté hře za stavu 4:5 na podání ztratil úvodní dva fiftýny a Tien se pak dostal při vedení 40:15 ke dvěma mečbolům. První možnost ještě český tenista aktivní hrou odvrátil, při druhém však nasměroval forhendový úder do sítě.
US Open - Muži - 2026
Osmadvacetiletá Bouzková prohrála s bývalou světovou jedničkou Šwiatekovou po dvou hodinách a 27 minutách. Polskou soupeřku neporazila ani na čtvrtý pokus a stále proti ní nezískala ani set. Nepomohlo jí ani pět brejků a 20 vítězných míčů. Na US Open si i tak vyrovnala maximum z roku 2023.
Bouzková sehrála se šampionkou turnaje z roku 2022 vyrovnaný duel, v němž neuspěla až v tie-breacích. V prvním setu česká hráčka nevyužila třikrát náskok brejku, přičemž nedopodávala sadu za stavu 6:5. Ve zkrácené hře prohrávala brzy 1:4 a podlehla 3:7.
Ve druhé sadě vedla Bouzková dokonce 3:0 a měla při dalším vedení 6:5 tři setboly. Šwiateková ale všechny smazala a znovu rozhodla v tie-breaku. Bouzková v něm opět brzy ztrácela, za stavu 1:6 sice odvrátila dva mečboly, proti třetímu už ale zahrála míč do autu.
Prokletí třetího kola
Bartůňková, která porazila v předchozích kolech Egypťanku Majar Šarífovou a Němku Tatjanu Mariovou, dohrála ve 3. kole na třetím grandslamu v sezoně. Do stejné fáze se dostala také na Australian Open a ve Wimbledonu. O rok mladší Andrejevová jí čtyřikrát vzala servis, na vítězné míče prohrála česká tenistka 17:25.
„Dojmy jsou teď trochu smutné, prohrála jsem. Chyběl kousek, abych mohla vyrovnat a jít do třetího setu. Byl to ale super zápas. V prvním setu jsem sice mohla hrát lépe, ale celkově to bylo slušné,“ řekla českým novinářům Bartůňková.
Čtyřiatřicátá hráčka světa vstoupila do utkání ztraceným servisem a až do konce sady se nedokázala propracovat k brejkbolu. Poté, co přišla o podání i v sedmé hře, Andrejevová využila při následném podání první setbol.
Druhá sada už byla vyrovnanější. Bartůňková dohnala manko brejku z úvodní hry a dostala se později do vedení 4:2. Andrejevová jí ale ihned prolomila také servis a set dospěl do zkrácené hry. V ní sice tenistka I. ČLTK Praha otočila stav 0:4 na 5:4, následné tři výměny ale ztratila a přišla i o celý zápas.