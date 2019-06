Kvitová a Wimbledon? Zranění se zlepšuje, dělá všechno, aby mohla hrát | iSport.cz

"Dělám vše pro to, abych tu mohla hrát, ale definitivní rozhodnutí udělám až později tento týden. Držte mi palce," prosila fanoušky Petra Kvitová, která připojila fotku z tréninkového kurtu. Svou účast by měla potvrdit do pátečního losování.

Devětadvacetiletá Kvitová léčí natržený sval v předloktí levé ruky, kterou si zranila v Paříži před antukovým Roland Garros. Od té doby nedržela raketu v ruce a nemohla minulý týden obhajovat titul na trávě v Birminghamu.

Pro cestu do britské metropole se rozhodla po pondělním vyšetření magnetickou rezonancí, i když výsledek ještě nebyl ideální.

Vítězka Wimbledonu z let 2011 a 2014 od premiéry v hlavní soutěži v roce 2008 turnaj nikdy nevynechala. Loni ale vypadla v prvním kole.

Sezonu letos Kvitová rozjela ve velkém stylu. Vyhrála turnaj v Sydney a postoupila do finále grandslamového Australian Open. Pak slavila titul ve Stuttgartu a zahrála si finále v Dubaji. Ve světovém žebříčku je šestá a v pořadí sezony druhá.