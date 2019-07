Z tenisové šampionky je uzlík nervů, utekla novinářům: Budu plakat | iSport.cz

Světová i nasazená dvojka Naomi Ósakaová prohrála s Kazaškou Julijí Putincevovou (39. hráčkou světa) za hodinu a půl 6:7, 2:6. Japonská šampionka evidentně není v pohodě. Na kurtu působí odevzdaně, její plachost ji brzdí i v rozpravách s novináři.

Po nečekaném vypadnutí zodpověděla na tiskové konferenci deset dotazů. Když ale přišla řeč na její ztrátu formy a ústup ze slávy, začala se vykrucovat. Vše vyvrcholilo ve chvíli, kdy se jeden z novinářů zeptal, zda její výkony nejdou dolů v souvislosti s tím, že se stala tenisovou hvězdou a globální superstar.

Ósakaová se otočila na moderátorku tiskové konference a poprosila ji, zda může odejít. "Myslím, že budu plakat," pověděla japonská tenistka. Poté se zvedla ze židle a opustila tiskový sál.

World #2 Naomi Osaka bounced at #Wimbledon today, had a similar reaction to a 2018 upset loss on Daniel Island.



Today she walks out of her press conference, saying she thought she was going to cry pic.twitter.com/7s9JCwjL80