Wimbledon 2019 | Zběhl od lyží, teď vyhrál Wimbledon. Na horách mu byla zima, práskl táta | iSport.cz

Na slavný Wimbledon vyrazil Ladislav Forejtek ve špatnou dobu. „Jel jsem na dvouhry, finále debla jsem pak viděl jen v televizi,“ připouští. Z dvouhry vypadl jeho syn Jonáš hned v prvním kole, zato v deblu dokráčel spolu s Jiřím Lehečkou až k triumfu.

„V televizi je to ještě dobré. Nejvíc nervózní bývám, když Jonášovy zápasy nevidím a sleduju je na onlinech. Nejhorší je, když nevidíte, jak se to vyvíjí, a jen hltáte očima skóre,“ říká otec. Mladého šampiona, který letos přivezl grandslamový vavřín už z Austrálie, přivítala rodina dortem. „Trochu jsme to oslavili, měli jsme pohodičku,“ říká otec.

Podle původních předpokladů měl Jonáš dobývat vavříny na lyžích. Otec Ladislav je šéfem úseku alpských disciplín na lyžařském svazu, o tři roky starší bratr Filip, pátý sjezdař z loňského juniorského mistrovství světa, už startoval i na zimní olympiádě v Pchjongčchangu.

„S dětmi jsme od začátku dělali oba sporty,“ vysvětluje Ladislav Forejtek. „Přes zimu jsme bydleli ve Špindlu, ráno jsme šli lyžovat, pak já do práce a kluci do školy. Jonášovi se ale už tehdy nechtělo vstávat a na sjezdovkách mu bývala pořád zima. V létě, to jsme pobývali v Plzni, jsme pak hodně hrávali tenis, máme doma kurt.“

Zatímco Filip u rodinného sportu vydržel a momentálně studuje na univerzitě v Coloradu, Jonáš, ač svého času žákovský mistr republiky, si brzy vybral tenis. „Věnoval se mu od mladších žáků, i když ještě závodně lyžoval. Už v osmi, devíti letech měl jasno, že bude hrát tenis. Moc ho to bavilo. Z nich dvou je Jonáš ten aktivnější a zapálenější, Filip je víc flegmatik,“ hodnotí otec.

Tenisoví trenéři stojí víc než v lyžování

Forejtkovi mají děti celkem čtyři, všechny lyžovaly a hrály tenis. „Jonáš jezdí na lyžích výborně, ale teď už nemá tolik času. A ani se mu moc nechce. A náš nejmladší, třináctiletý Patrik, zase utekl k vodě, jezdí na kajaku.“

Jako otec dvou reprezentantů ve dvou různých sportech má Ladislav Forejtek dobré srovnání i pokud jde o náklady, které na kariéry dětí musí vynaložit rodiče. „Myslím, že je to dost podobné. V lyžování hodně platíte za cestování, musíte pořád jezdit na ledovce, taky výbava je dost nákladná. Tenis je zase náročnější na trenéry, ti tenisoví stojí víc než v lyžování,“ přibližuje.

Pro oba sporty však podle něho platí jedno: bez podpory rodičů to nejde, ale také je třeba mít štěstí na trenéry! „A v tom měl Jonáš odmalička kliku. V Plzni na Evu Záhlavovou, to byla jeho první trenérka, na Štvanici na Magdalénu Zemanovou. Ty mu daly největší základy.“

Sám si velké zásluhy nepřičítá. „Hrál jsem s ním hodně, když byl malej. Ale už to dávno nejde, teď už mu můžu dělat maximálně nahrávací stroj,“ směje se.